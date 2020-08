Reggeli elemzés: RC – Brutálisan alacsony forgalom és 401 pontos esés – 2020.08.26

Jó munkáért, jó pénz jár… De vajon kié is az igazi érdem egy vállalatnál? Minden a csúcsvezetőn múlik vagy a vezetőségen? Én azt vallom, hogy különböző szerepek vannak és habár lényeges a csúcs, de egyáltalán nem egyértelmű, hogy minden ott dől el. Miért írok erről? Azért mert olyan, mintha Steve Jobs lett volna egyedül az Apple, Bill Gates a Microsoft, Donald Trump az amerikai kormányzat és így tovább… Tegnap azt olvastam, hogy Tim Cook az Apple jelenlegi csúcsvezetője eladott közel 40 Mrd forintnyi részvényt. A mai világban óriási a különbség a jó munka és a kemény munka között! Vajon lehet annyira jól dolgozni, hogy valaki 40 Mrd forintot érjen? Persze ez nem azt jelenti, hogy ez minden, csupán ennyit láttunk tőle ezzel az egy eladással. Nos, én biztosan nem sajnálom tőle. Most itt van az asztalon az Iphone telefonom, gépelek a Macbook gépemen, én tényleg imádom az Apple által alkotott dolgokat. Mégis ez a mai világ arról szól, hogy egyesek a világ minden pénzét hazavihetik, míg kettesek a “fakérget rágják”. Fogyasztói társadalom. A mai emberiség egy jelentős része pont az Apple által alkotott dolgokat fogyasztja. Ha pedig az ember az, amit megeszik, akkor én tuti egy ” Nagy Alma” lehetek csak! “Két zsíros kenyér megy a sivatagban. Elszáguld mellettük egy harmadik. Mire az első: – Te, ez meg hova siet ennyire? – Biztos be van sózva!”

