Jó reggelt! Szerda van és lassan visszatér a tavasz, holnap már igazi melegben lesz részünk, akár 18 fokra is emelkedhet a hőmérséklet. 2020. március 25. Az év 85. napja, még 281 nap van hátra, mire ezt mondhatjuk: Újév. Siettetni az időt? Most talán egy kicsit jó lenne haladni, hogy múlhasson a járvány és visszatérhessen a régi rend… Köszönjük MetalHeart, bubu a közreműködést a Fórumon, valóban a leírtak szerint kell eljárni: az akciós 10 ársávot ki kell kapcsolni hónap végével, ha valaki nem akar áprilistól fizetni érte és az ingyenes (mindeninek áprilistól járó) 1 ársáv valós idejű adatszolgáltatást pedig be kell kapcsolni április 1-től.

