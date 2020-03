Reggeli elemzés: RC – Biden megnyugtatta a piacokat – 2020.03.04

Nézzünk egy kicsit körül az évben: 2020-as évet írjuk Krisztus után, a Gergely naptár szerinti 65. napon, miután szökőév a jelenlegi, az évből még 301 nap van hátra. A mai nap is 10 fok felett ígér, csütörtök van, közeledik a hétvége. A koronavírus betette a lábát Budapestre, így mától hanyagolom a tömegközlekedést. Ez az első szankcióm az életvitelünkhöz. Nincs itt kérem se dráma, se pánikkeltés (már a részemről nem szándékozik az lenni), de félelem azért költözik a szívembe. Amikor az ember ilyesfajta dolgokról értekezik azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csak mi vagyunk erősek és “fiatalok”, máris eszembe jut nagybeteg Édesapám, 92 éves Nagymamám, krónikus betegségben szenvedő Apósom és még sorolhatnám. Az életünket meghatározzák a környezetünkben élők, ráadásul némi kockázata nálunk is van a vírusnak, nem beszélve mindenki másról akinek szintén nem mi szeretnénk tovább adni a bajt, ha megtehetjük, hogy mindenkire odafigyelünk és vigyázunk. Tehát mától vissza az autókába, nos lelkes nem vagyok, megszoktam a BKV és taxi kombót. Március van jönnek az első ünnepek a családban – visszafogottan fog most telni a születés és névnapok áradata. Reménykedjünk egy gyorsan melegedő tavaszban, a hamar elillanó járványban, a nyár közeledtében, a jó egészségben, a szeretetben és a jó piacban is! Kívánok szép napot és minél kevesebb okozott kellemetlenséget a Koronavírus és egyéb betegségek terén! Aláírás: Én. Aranyos? Fa? Ízléstelen? Kinek ki: “A 4 éves Bence kérdezi az apját : – Apu, mi a különbség a bácsik és a nénik között? A papa kicsit gondban van, és azt mondja : – Hát, tudod, a bácsiknak nagyobb a lábuk, mint a néniknek. Mire a kis Bence : – Tényleg, hallottam az oviban is, hogy a lábuk közt van a különbség!”

