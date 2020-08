Reggeli elemzés: RC – Bennünket is elért a nemzetközi emelkedés kitartó szele – 2020.08.06

Érdekes év a 2020. Biztos emlékezni fogunk rá, mi felnőttek biztosan. Mi is az érdekes benne? Leálltak a meghatározó gazdaságok hetekre, soha nem látott gazdasági visszaesés lett az eredménye. Elmaradt az olimpia és hónapokra a legtöbb sportesemény, a közönséget még utána is sokáig korlátozni kell/kellett. Bezárták az iskolákat, óvodákat. Lakhelyelhagyási korlátozásokat vezettek be. Lezárták az országhatárokat. Ingyen pénzt osztottak. Számos ismert, nagy cég/márka jelentett csődöt. Valószínűleg lehetne sorolni a koronavírus okozta egyéb történéseket is. Mi, a 2020. év felnőttei biztosan sohasem feledjük el ezt az évet. Még egy utolsó megjegyzés: valószínűleg semmi és senki nem szerepelt annyit fél év alatt a nemzetközi médiában, mint a koronavírus, ezért kijelenthetjük, hogy a koronavírus ma a legjobban befuttatott, média által ismertté tett “név”. Jó reggelt! Megint totálisan pénteki hangulatom van, pedig ez még csak egy átlagosnak ígérkező csütörtök. Hát mondjunk csütörtököt, jobb, mintha csütörtökön mondanék (megint) pénteket… Ez sem lesz az életem vicce: “MIt mond a BKV ellenőr George Lucas-nak? – ??? – George! Lyukassz!”

Semleges