Reggeli elemzés: RC – Az OTP lett ismét a piac hőse – 2019.12.05

Csütörtök van, szürke, hideg, igazi mély-depressziós december eleji időjárás. Ugyan már! Mindjárt itt a Karácsony! Most turbózódik igazán az őrület. Mit nem vettünk meg még, mit fogunk főzni, kit hívjunk meg és társai a nagy, minden évben jellemző kérdéseknek. Pedig minden Karácsony, egyszerűen és nagyszerűen : KARÁCSONY. A forgatókönyv lehetne mindig 95 százalékban azonos és a bejáratott úton nem is lenne annyi idegeskedés, de az ember nem ilyen. Minden évben megéli az utolsó pillanatos ámokfutását (tisztelet a kivételnek). Ugye-ugye? A terv… Ha lenne, ha lett volna, minden évben alkalmazhatnánk. December 5. Mindjárt itt a Miki! Az jó! Csoki, cukor, virgács. Rossz fog, fogorvos, piros popsi. Engedjük el a szokásokat! Szerintem a Fiaimnak nincs is csizmája. Mibe tegyük a cuccost? Nagyobbik Fiam cipó mániás, majd kirak valamit az ablakba. De Ó a két kicsi lány… Na az ő fogaikat szeretném a leginkább megóvni. Nem könnyű feladat, mert minek örülnének a legjobban, na minek? Persze, hogy a csokinak meg a cukorkának. Kell valami kompromisszum. Legyen így: cukor nem lehet, mert az nagy baj, legyen helyette gumicukor és valami kis csokika is. DE! Minden egyes nassolás után azonnali fogmosás ANYA által felügyelve. Igen. Ma végre hazajön a Nagy Szerelem! Nem volt könnyű a Kicsiknek (nekem sem). Már a Télapót is közösen üljük és ráfordulunk ezerrel a Karácsonyra, hatalmas ünnepi várakozásokkal (nem a Mikulás és Karácsonyi tőzsdei ralira gondoltam, hanem a család meghitt ünnepére…). Jó reggelt! Tudják mit kérek én Karácsonyra? Még legalább 40 Karácsonyt a családommal együtt. Ha ezt megkapom, részemről mindent megkaptam ebben az életben. Ma a vicc sem marad el: “Az ötéves kislányt megkérdezi a mamája, mit szeretne kapni karácsonyra. – Fogamzásgátló tablettát – válaszolja a kicsike. – Minek az neked? – Már van húsz babám és nem szeretnék még egyet.”

