Reggeli elemzés: RC – Az IMF szerint veszélyes a világgazdaság – 2020.01.21

Akárhányszor a Balaton felé haladunk az Apai Nagyapám jut eszembe. Felnőtt koromban számtalanszor vittem-hoztam a Bélatelepi házába-házából, tisztán mai napig elő emlékkép, ahogy a kertben ül a kis sámliján és gyomlál. Ez a korszak is elmúlt. Alsópáhokon a Kolping gyermekbarát üdülő kifogyó kóla készletét tölthetik fel éppen, a 2 decis üvegek százával és Nagyapám nem felejtett szavai jutnak az eszembe, amikor mesélte, hogy a Szocializmus korai magyar korszakában ezt az italt így jellemezte a sajtó: “Coca-Cola-mámorban fetrengő imperialista”, mintha valamilyen drogként árulta volna ezt az italt a “nyugat”. Talán kevesen tudják, de már az 1960-as évek legvégén Magyarországon is forgalomba került a Cola és hatalmas sikerrel gyártották, akkor még állami alapokon a külföldi licensz megszerzésével. 1996-tól pedig közvetlenül a gyártó telepített hazánkba gyártósort. Tipikus példa a kólára, hogy ha elérhetetlen valami, az annál jobban kell… Én viszont pontosan most döntöttem úgy, hogy feladom a kóla mámorát és minden szénsavas üdítő fogyasztását. Állítólag nagyon helytelen a szénsav állandó “has-fújató” alkalmazása, majd beszámolók róla, hova jutok nélküle. “Nyuszika sétál az erdőben. Egyszer csak elé toppan a farkas.- Na, nyuszika, mit fogsz mondani a mamádnak, ha most jól megerőszakollak?- Hát azt, hogy sétáltam az erdőben, mikor előugrott a fák közül a farkas, és háromszor megerőszakolt!- Háromszor?- Miért, nem érsz rá?”

