Reggeli elemzés: RC – Az IMF nem látja annyira vészesnek az amerikai visszaesést – 2020.07.20

Jó reggelt! Csak nekem van olyan érzésem, hogy idén még nem is volt, olyan igazi: “teve döglesztő meleg”? Amikor a TV-ben azt mondják, hogy megérkezett egy hidegfront, ezért a kánikula most eltűnik és helyébe hűvösebb idő érkezik, nem igazán értem milyen kánikuláról van szó… Vagy még csak az elején járunk az igazi melegeknek, amik inkább nyár közepétől érkeznek? Én arra emlékszem, hogy sokszor volt már júniusban nagy meleg, most nekem ez nem tűnt így. Talán túl sokat voltunk/vagyunk a lakásban/házban. Nem sokat írtam mostanában a koronavírusról, inkább csak annak áttételes következményeiről. Most azonban kicsit aggódom attól, hogy gyorsabban futhat fel az új fertőzöttek száma, ami újabb intézkedéseket eredményezhet. Azt gondolom, hogy nem fogják újra lezárni a gazdaságokat, de az emberek reakciója könnyen lehet az otthonmaradás, már ha azt megengedhetik maguknak. Új világ, új dolgok, de új eszmék is? Új eszmék vagy sem, arra fel kell eszmélnünk, hogy lehet hiába várjuk a gyors megoldást. Ma reggel hallgattam a rádióban, hogy 20 hatóanyag van végső tesztelés alatt, ezekből egy-kettő biztosan hatásos lehet, de “kereskedelmi forgalomban”, mindenki által elérhetően még egy év múlva sem biztos, hogy lesznek. A helyzet viszont továbbra sem kritikus idehaza, maradjunk a vicceknél, de ma inkább egy vicces bölcsesség: “Úgy sejtem, ha a telefonokban lehetne hallani még a hívás befejezése utáni 5 másodpercet is, mindenkinek jóval kevesebb barátja lenne…”

Semleges