Reggeli elemzés: RC – Az elmúlt 100 napja az amerikai tőzsdéknek a legjobb 1933 óta – 2020.07.02

Lego. Kis apró kockácskák, minden fajta trükkös megoldással, kapcsolódással, elképesztő bonyolultságú alakzatok létrehozására. Kicsik, nagyok izgalmas játéka évtizedek óta. A lego azonban nem csak játék, hanem nagyon jó befektetés is lehet. Alapvetően a ki nem csomagolt lego-k érhetnek idővel nagyon sokat. Évekig forgalomban tartott, majd onnan kivont, eredeti dobozolású lego-k akár a több tízszeres árat is elérhetik az egykori árukhoz képest. Jó befektetés lehet azoknak, akik nem akarják minden pénzüket ingatlanban, részvényben és egyéb, a “szokásos” befektetési formában tartani. Persze ne feledjük, hogy a dobozos lego tárolásához hely is kell és akarat, hogy ki ne bontsuk és össze ne rakjuk a befektetésünket. Jó reggelt! Szerelem, pénz, játék. Ha ezek megvannak, minden meg is lehet, természetesen bővebben gondolkodva. A szerelemtől a gyerekekig juthatunk, a pénztől az álmokig, a játék pedig az emberi természet alapja. Sose feledjük azonban, hogy mind a három kategória a nyomorúságunk alapja is lehet, ha nem adjuk meg a fogalom mögöttes tartalomnak (személynek) a megfelelő tiszteletet… Péntek van, én most a lego-val zárom a hetet, de mindenkinek leginkább nagyon kellemes pihenést kívánok a hétvégére!

Semleges