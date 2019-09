Reggeli elemzés: RC – Az EKB bejelentett egy 20 Mrd eurós havi eszközvásárlási programot – 2019.09.13

Péntek van és pénteken mindig jobb a kedvem. Ilyenkor van az, hogy még a teljes hétvége előttünk áll. Ilyenkor van az, hogy sokkal hosszabbnak tűnik a hétvége, mint mondjuk vasárnap délután. Péntek este még azzal fekszik az ember, hogy jaj de jó, reggel még csak a hétvége elejére ébredünk. Emlékszem arra, hogy gyerekkoromban szombat reggelente azzal a jó érzéssel ébredtem, hogy még a vasárnap reggel sem iskolába indulással kezdődik és a szombat így a legtökéletesebb nap volt. Van tehát egy ígéretes péntek reggeli ébredésünk, egy jó kedvvel teli péntek délutánunk, esténk a hétvége küszöbén, van egy boldog szombat reggeli ébredés azzal, hogy még a vasárnap reggel is adott, van egy szombat esténk a tudattal, hogy ez még csak a hétvége fele volt, van egy kellemes, de már borúsabb vasárnap reggelünk a vasárnap teljes ígéretével, van még egy kellemes vasárnapi ebédünk és van egy már rosszabb kedvű vasárnap esténk és végül van egy sokakat megviselő hétfő reggeli ébredés, amikor a következő hétvége a legtávolabb leledzik. Jó reggelt! Maradjunk a pénteknél! Először is péntek 13. napját írjuk, így bármi rossz történik, tessék azt hinni, hogy ezért volt. Másrészt ez az első teljes őszi hetünk első péntekje. Na ez már szomorú. Lehetne homorú is, de jobb ha egyenes, mégse legyen lapos, mint a földről gondolták, legyen inkább gömbölyű és gömbölydedségét adja a szerelem, ahogy a Friday I’m in love – Cure együttestől hallhatjuk – kétségtelenül az egyik kedvencem ( https://www.youtube.com/watch? v=mGgMZpGYiy8) . Gyerekkoromban a verselemzés dívott az irodalom órákon. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy Mr. Attila József miként ülhetett “e kávéházi szegleten” és miként formálta tudatos versépítéssel “meglepetés e költemény” – vagyis a Születésnapomra versének örök sorait. Mert éppen ez a nagyszerű az általam nemzetközi-világ hírességé avanzsált magyar költőnk (innen a Mr. Attila József megnevezés) soraiban, hogy valószínűleg a született tehetsége nyomta a papírosra kezében fogott tollát és vetette papírra nagyszerű versét és nem tudatos gondolatmenete. “Friday I’m in love – vagyis pénteken szerelmes vagyok, ha elemezni kellene a sorokat a tudatosság mezején, biztosan ezt állítanám: a mai, modern ember igazán szerelmes csak péntektől tud lenni, mert hétfőtől péntekig lefoglalja őt a “lét a tét” harca, ráfordulva a Való Világra. Nem akarok és nem is leszek VV Fercsi, de péntek van és le is lépek amilyen gyorsan csak tudok ma a munkából, várnak a Gyerekek, vár a Szerelem, vár a hétvége ma este még gondtalan közeledtének egésze. Bölcs mondás, de szerencsére nincs így: “Semmi sem tudja jobban elrontani a pénteked, mint amikor rájössz, hogy még csak szerda van…”

Semleges