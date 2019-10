Reggeli elemzés: RC – Az amerikai piacok rakéta módban – 2019.10.11

Jó reggelt! Kinézek az ablakon és ha nem tudnám, hogy már nem nyár van, talán még el is hinném a szép napsütésben, hogy ez bizony még valamelyik nyári hónap reggele. Valójában október közepéhez képest még a hőmérséklettel sincs nagyobb baj, csak a tudat, az a fránya tudat mondatja velem, hogy hosszú az út a “megint nyárig”. Viszont péntek van. – Miért viszont? – kérdezi tőlem a Rettenetes Torzonborz, aki már egyszer majdnem utazott a villamoson. – Miért kell mindig tudományosnak és megmagyarázónak lenni? – Miért nem elég ennyi: péntek van.. – Péntek van. Legyintek lemondóan, de igaza van. Stílus. Meghatározza az embert. Egy férfi lehet csúf, lehet pocakos, kopasz és hosszú orrú, ha stílusos még lehet, hogy nem is számít mind a kinézete. – Ezzel biztatja magát minden rondaság – fordul felém Kaszaboló barátom. – De jó, hogy Te is itt vagy – válaszolom, de nem kellett volna. – De szóval nem kezdünk mondatot – érkezik Csuka koma. – Na elmentek ti mindannyian a jó büdös… – kelek ki magamból. – Jaj-jaj, ezzel a stílussal még sok gond van – érkezik meg, szintén nem a védelmemre Pom-Pom. Akkor miről is szól ez a reggeli ma? Stílusról? Barátságról? Párbeszédről? Emberi kapcsolatokról? Ezek mind, mind nagyon fontos dolgok. Valójában azonban egyikről sem szól a ma reggeli. Nem szól semmiről sem, csak arról, hogy az idő napsütéses és én itthon ülök a bérelt lakásunk nappalijában, kinézek az ablakon és nagy sebességgel ütköznek az arcomhoz a fény részecskéi, a fotonok. – Kik vagytok ti, akik oly nagy fényességgel töltitek be a szobát és valódi melegséggel biztatjátok életre a természetet fényes valóságotokban? – A fotonok vagyunk. – Kösssssz! Ezt eddig is tudtam! Valami bővebbet? – Ennek a csávónak tényleg nincs stílusa – méltatlankodik becsapódás közben az egyik Foton. – Na jó elmondom, érkezik a következő. – Mi fotonok olyan részecskék vagyunk, akiknek a nyugalmi tömege zérus, üres térben pedig vákuumbeli fénysebességgel mozgunk. Becsapódott. Érkezik a következő. – Még annyival egészíteném ki, hogy a kvantummechanika a fény kvantumainak is nevez bennünket. – Azta! – hüledezem. – Értek én mindent! – Én is bemutatkozom: egy ember vagyok. Egy élőlény, akinek soksejtes szervezeti felépítése van, gondolkodási mechanizmusa központjában áll a munka, személyiséggel rendelkezik a kémiai, gondolati és teremtői közegből eredően, testfelépítése szakaszos, jelenleg az ultra középkort éli az emberiség főfáján és faji létezése 2625-ig tervezett. A 2625. év után (mint emberi léptékben megfogalmazott Krisztus utáni számítás), megújult összformátumban folytatja majd létezését a 3. dimenzió 4. fokán. – Ezt az irgalmatlan hülyeséget! – mondja az egyik Foton. – Miért maszlagolsz egybe ennyi megtévesztő információt? – suttogja, puff, becsapódik, eltűnik. – Egyszerűen azért, mert ma reggel megtévesztettetek a fényes, meleg jöveteletekkel, úgy éreztem nyár van. Hát én is megtévesztettelek benneteket a rólunk, emberekről alkotott képetekben. – Ennek semmi értelme – folytatom – de az élet számtalan értelmetlen dologból áll, pont úgy, mint a mai reggeli. Kívánok mindenkinek kellemes pihenést a hétvégére! Nix Politix: “A német belügyminiszter odaszól Angela Merkelhez: – Kancellár asszony, több százezer menekülő áll a határainknál megfáradva, elcsigázva. Mi tegyünk? – Természetesen engedjék be őket!- De asszonyom, ők németek és kifelé akarnak menni…”

