Reggeli elemzés: RC – Átveszi a hatalmat Jászai Gellért a 4IG felett – 2019.06.17

A gyerek játszóházak különös érzelem világgal bírnak. Az ide

betévedő felnőttek békés szemlélői a gyereksereg küzdelmének. Ki jut a

csúszdához, a babaházhoz vagy éppen a gyerek konyhához? Természetesen

mindig vannak szülők, akik be akarnak segíteni az “iszapbunyóba” és

szemtelenül támogatják a gyermekeiket más “árva” gyerekek ellenében.

Az én feleségem is ilyen beleszólós fajta, aki nem tűri a lányai nehéz

boldogulását. Senkit nem gáncsol el, de ha szükséges odasúgja halkan a

kisfiúnak, hogy nem illik a lányok elé slisszolni a csúszda létra

fokaira. A magam fajta nem is aggódik, ott a Drága, aki intézkedik, én

fürge ujjaimmal nyomkodhatom a telómat valamelyik zeg-zugában a

játszóháznak. Ennyi. Békésen megúszom a dolgot, nem izmozom, van aki

nálam is “izmosabb”. Jó reggelt! Mind két lányom aktív szereplője

volt a csúszdának, kell-e ennél több? Nekem nem… “Egy férfi és egy

nő állnak egymás mellett egy koktélparty-n. A nő ránéz a férfira, és

megjegyzi: – Tudja, Ön nagyon hasonlít a harmadik férjemre. – Tényleg?

Hányszor volt már férjnél? – Kétszer.”

Semleges