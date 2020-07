Reggeli elemzés: RC – Amerikai külügyminiszter: nem valószínű további közeledés az USA és Kína között – 2020.07.16

Megint valahogy pénteki érzésem van. Nem értem miből következik ez. Biztosan a nyárból, a félig bejárós munkás hetekből, az összezavart karantén gondolkodásból. A tőzsdei nyár általában lanyha, volt persze példa az ellenkezőjére is nem egyszer, de legtöbbször nyaralnak a befektetők, másodsorbelivé válik a tőzsde. Július 16. napját írjuk, tehát elmondhatjuk, hogy a 2020-as év meteorológiai nyarának is eltelt a fele. Ám a másik fele még hátra van. Nálunk a hat éves Kislányom – akinek a legszebb fél éve lett, a márciustól augusztus végéig tartó karantén óvoda-nélküliség – most új kihívás elé áll majd, mert a helyzet nem csak az otthonlétet adta/hozta, hanem az óvoda végleges bezárását is, ezért most keresgélhetünk neki újat, az új pedig mindig beszoktatós, miközben a visszaszokás sem lett volna egyszerű… Előtte még azonban van másfél hónap nyár! Kívánom, hogy Mindenki érezze jól magát a megmaradt nyári időszakban! Jó reggelt! Megint szökik a munkahét, megint esik az eső, megint gyönyörű a Feleségem, megint lanyha a tőzsde (itthon), de megint szinte a régi alapokon élhetünk, megint közel vírusmentes a magyar “korona-helyzet”. 5 kijelentés, amit szeretnénk ingatlanvásárláskor hallani: “1. Valójában éjjel alig hallható a szomszédos vas- és acélműnek a hangja. 2. Igaz, hogy az egész család egyszerre hunyt el ebben a szobában, de a nyomozók nem tudták bebizonyítani, hogy gyilkosság történt. 3. Régebben elég mocsaras volt ez a terület, de a jövőben nem várható, hogy a mocsár a kert végénél feljebb húzódik. 4. Tulajdonképpen a teleknek csak egy egészen kis része fekszik az ókori indián temető fölött. 5. Én úgy gondolom, hogy az ismeretlen eredetű gabonakörök, csak növelik a kertben az esztétikai élményt…”

Semleges