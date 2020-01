Reggeli elemzés: RC – Amerikai katonai célpontokat bombáztak az irániak – 2020.01.08

Barátság. Jelentős fogalom. Ráadásul lehet fokozni is: jóbarát, legjobb barát, igaz barát, testi-lelki jóbarát stb. (habár most több nem is jut az eszembe). Valójában mitől is barát a barát? Szeretetből? Érdekből? Mi mozgatja az embert, hogy másokkal létesítsen szoros kapcsolatot? Vagy nem is alakítja hanem alakul? Mellénk sodródnak emberek, sokszor az igazi véletlenek útján. Megítéljük, “besoroljuk”, igyekszünk értelmezni őket. Viselkedünk velük, kedvesen vagy tartózkodóan, csak néhányukat engedünk a bizalmi közelségünkbe. Vannak akiknek keressük és szívesen viseljük a társaságát. Vannak akik szórakoztatnak, lekötnek, izgalmasak a közösen eltöltött időben. Egy férfinek sok fajta barátja, haverja lehet. Egyesekkel jó ivócimborák, kettesekkel jó üzleti partnerek, hármasokkal a család barátai és még sorolhatnám. Az viszont általában tény, hogy az embernek nincsen túl sok igazán jóbarátja. Nem is lehet, ahhoz idő és energia kell, miközben családozunk, dolgozunk: élünk. A gyerekkori legjobb barátom Amerikában él. Talán három évente találkozunk. Legyünk reálisak: már a távolság miatt nem is igazán a barátom. Jó reggelt! Vannak értékes dolgok az ember életében. Nekem ilyen dolog a barátság is. Nem csupán elcsépelten, hanem a dolog mélységi tartalmában is. Nem a múltban szeretnék élni és sztorizgatni, a jelent kell megélni a családdal, a barátokkal. Majd sok-sok év múlva jöhetnek az emlékezős pillanatok… “Régi vágyam volt, hogy népi-táncolhassak, de előbb-utóbb rá kellett jönnöm, hogy ahogyan én tudok táncolni, olyan nép nincs!“

Semleges