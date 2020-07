Reggeli elemzés: RC – Amennyire szép volt az OTP, annyira csúnya a Richter – 2020.07.24

A felsőoktatás intézményeibe szükséges pontok is napvilágot láttak tegnap. Indulhat az albérleti átrendeződés, miközben jelen van az aggodalom: vajon az idei év őszén induló iskolaszezon mennyire lesz a szokásos, vagy mennyire lesz kényszer-digitális, ha visszatér a vírus következő hulláma? Sokat hallom, hogy az évnyitók megléte fontos, ezért ha nem létszükséglet, nem lesznek nagy korlátozások az iskolakezdésig. Gondoljanak bele az általános-, középiskolákat, egyetemeket kezdő diákok helyzetébe, ha nem lehetne személyesen megjelenni. Rossz belegondolni. Jó reggelt! “Több Balaton, kevesebb Adria!” – szól továbbra is a kormányzati kommunikációban, a hollandok 14 napos karanténnal “fenyegetik” a Horvátországból hazatérő honfitársaikat. Nálunk nem nő az aktív esetek száma (több ember gyógyul, mint fertőződik), napi tízes számmal nő az újonnan regisztrált fertőzöttek száma és senki nem halt meg ma reggelre sem. De jó lenne, ha így is maradna! Emlékszem a felejthetetlen focista nevére, aki iránti tisztelettel és nevének némi átrendezésével kívánom a jelenlegi helyzet fenntartását: Marad! Ó, naaaa… – kicsit kérlelő jelleggel. “Pistike sírva jön haza az iskolából: – Anya! Az iskolában mindenki Rambónak szólít! – Nahát, holnap bemegyek az igazgatóhoz! – Inkább ne! Ez az én ügyem!” Semleges

