Bonyolult dolog eligazodni ebben a világban. Talán az még bonyolultabb, hogy az ember megtalálja a (neki) fontos dolgokat. Rohanunk. Valóban a jelenkor embere rohan. Egyik helyről a másikra, rohan reggel, hogy munkába érjen, rohan haza a munkából a családhoz és sokszor a családdal együtt rohan, hogy minden tervezett dologra jusson idő. Amikor azt kérdezzük, hogy ez normális-e, a választ abban kell keresni, hogy a társadalom mekkora hányada él így. Nagy. Akkor normális. Tehát a mai ember rohanós és ez így normális. “Reggel kelek, este fekszem, csak rohan a világ velem. Hogyha egyszer fel nem kelnék, este le sem feküdhetnék. Azért futok egész nappal, hogy estére minden bajjal, gonddal, nyűggel leszámolva ágyikómba meglelhessem, mire vágyik nyúzott testem: elnyerjem a pihenésem.” Jó dolog aludni. Békében, csendben. Csak a szél tépázza a magas fekvésű lakhatásunk tető és terasz szerkezetét. Néha felébredek és megnézve az órám, boldogan konstatálom, hogy van még idő, nem kell még a gyors keléstől félni. A hajnal sokszor 10 percenként telik, amíg rá-rá sandítok az órára és lassan haladva jutok el a végső konklúzióig: kelés! Fel kell kelni. Azután indul a rohanás. Öltözés és gyerek öltöztetés, autóba pakolás, ültetés (gyerekek), ezekből a hajnali teniszezésem okán, leginkább a Feleségem kénytelen-kelletlen kivenni a százszázalékos részét. Ilyenkor a gyerekek nehezednek rá, tökéletes visszahúzóként, nekik a korai rohanást fékezni kell: nem jó a ruha, szorít a csizma, nem akarnak oviba-bölcsibe menni és tépázzák, az egyébként is fáradt Édesanyjuk minden idegszálát. “Fut rohan a kicsi kocsi, benne ül” rajtam kívül (mostanában) a szűk család és az óvodához érkezve, már kicsi, nagy ordít a fájdalmas reggeli búcsú eljövetelétől. Az én vonalam sem sokkal egyszerűbb. Rohanok négyszer hetente teniszezni hét órára, rohanok haza, rohanok mosakodni, rohanok reggelit írni, rohanok a munkába, rohanok a munkával, rohanok haza, és így tovább. Volt egy film, amiben volt egy olyan helység, hogy ROHAN, kicsit olyan az életünk, mintha mi is inkább Rohanban élnénk, semmint Budapesten. Na rohanok, írnom kell még a piacról is… Kicsit gyengusz, de kell ilyen is: “Móricka megy táborba, lerobban a busz. – Sofőr bácsi, én tudom ám mi romlott el. – Nem baj Móricka, menj vissza a többiekhez. 2 perc múlva megint jön Móricka. – Sofőr bácsi, én tudom ám mi romlott el.- Na jó! Mondjad! – Hát a busz.”

