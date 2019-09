Reggeli elemzés: RC – Akkor irány a csúcsok mezeje! Tegnap nagy rali az amerikai piacokon – 2019.09.12

2019. szeptember 12. napját írjuk, eddig 255 nap telt el a tárgyévből és még 110 nappal tudunk számolni. Hogy utána mi jön? 2020. Nekem ez már tényleg sci-fi. Remélem, hogy sok évtizedben láthatjuk még a világ lehetetlen módú fejlődését. Telefonok, autók, repülők, űrhajók, számítógépek és millió olyan dolog, amit a jövő részeként még el sem tudunk képzelni. Állok a metron a BKV évemben (idén a tömegközlekedést választottam) és azt látom, hogy az utazó emberek kb. kétharmada mobilozik. Mennyi információ, adat, ismeret rejlik ezekben a mobil oldalakban, legyen szó bármiről. A jelenkor embere sokkal tájékozottabb a világ dolgairól, mint akik harminc éve utaztak, pihentek, de a mobilok hiányában. “Persze az sokkal szebb volt!” – kezdené rég nem látott Torzonborz komám, aki egyszer majdnem utazott a villamoson. Akkor az egyszer, amikor még “kézitelefon” sem létezett, habár Torzonborz léte is csak a fejemben zajló kémiai folyamatok értelmezhetetlen következménye. Információ és információs társadalom és információs revolúció. Kell-e más? Igen. Szeretnék több időt a gyerekeim társaságában, még mobillal a kezemben is többre értékelem, mint társaságuk nélkül mobilozva a metron, buszon, villamoson. Itt van az ősz és az ember korával már nem is az éveit számolja, inkább a nyarait. Hány nyaram lehet még? Jó a nyár. Meleggel, nyaralással, családdal, mobillal. A mobilunk is a család része? Nem, de fontos eleme. “Hol vagy Szívem, mikor jössz már?” – zeng a fülemben, íródik üzenetként a telefonomra és az érdeklődés mögött – amit a technikai képes folyamatában megjelenteni – ott bújik az akarat, az érzelem, az aggódás, ami a személyemet minél gyorsabban lökdösi a BKV megállókból hazafelé. 2020. Hihetetlen. ez már tényleg sci-fi a javából! Nekünk, tisztelt közép- és idősebb korú Feleim! A gyerekeinek ez majd csak kőkorszakként fog élni felnőttkori emlékeikben. Jó reggelt! Ma is elfújt az idő és a kor szele. Szerencsére nem túl messzire… Nem értek egyet ezzel (Édesem): “A jó házasság 4 alapszabálya: 1. Olyan nőt kell találni, aki jól főz és tisztán tartja a lakást. 2. Olyan nőt kell találni, aki sok pénzt keres. 3. Olyan nőt kell találni, aki jó az ágyban. 4. Meg kell oldani, hogy ez a 3 nő ne tudjon egymásról.”

