Reggeli elemzés: RC – Akár 10-20 százalékos lejtmenet is következhet a tőzsdéken – 2019.08.27

Vonatra ülök, mert vonatozni jó? Nem tudom, hogy jobb-e, mint autózni, de biztosan biztonságosabb. Bécsbe utazom. A kedvenc városomba. Közel is van, sok hasonlósággal is bír, mint Budapest. Vonat. Hihetetlen, hogy máig egy meghatározó közlekedési eszköz tudott maradni a kötött sínpályán száguldozó vonat. Persze csak ott száguldozik, ahol a sínpálya állapota megengedi azt. Az elmúlt években a legfontosabb útvonalakat hazánkban is felújították. Emlékszem, amikor a balatoni gyors se tudott 60 km/óra felett száguldani, annyira rosszak voltak a sínpályák. Szóval felülök a vonatra (ez nem ez az ének: “hogyha nékem sok pénzem lesz…”, mert az a repülő) és két és fél óra leforgása alatt bevonatozok Bécs belvárosába. Fél üzleti ügyben utazom. Ez olyan trendi… Üzleti ügyben. Még a legtöbb utazási kérdőív is tartalmazza: üzleti vagy magán célból utazik? Vagy valami hasonló, de megkérdezik az tuti. Mit csinálok a vonaton? Nos kérem írok. Mert az életem mostanában egy nagy, kerek írós könyv. Írom a reggelit, írok üzleti anyagokat és mellette írom a “Tőkepiaci Alapismeretek” tankönyvemet, három másik címzetes, nevezetes társammal, többek között a Random oktatási rendszerébe is illesztve, e-learning formájában. Így aki majd jól vizsgázik és tanul, az még több kedvezményt kaphat a Randomtól, mert a célunk a mind képzettebb és sikeresebb befektetői állomány létrehozása, kis országunk, még kisebb tőkepiacára. Jó reggelt! Vonat. Siker. Bécs. Tanulás. Mi minden belefér egy reggelibe? Tudom-tudom, sok hülyeség is. Mik lesznek a tankönyvben? Minden olyan alapdolog a tőzsdei kereskedéshez, ami szerintünk fontos, hogy valaki jó alapokkal rendelkezzen. Teljesen ingyenes lesz, tehát csak “nyerni” lehet vele. Most még megírom a “szakmai” részt (lassan több az idézőjelem a kétséges szóhasználat miatt, mint a normál szóhasználatú részek), lecsukom a laptopom fedelét, felszállok a buszra, a metróra, a vonatra és iráááááááány: BÉCS. Tudom már szerepelt, de imádom: “Az agresszív kismalac egy fenyőfán üldögél. Arra megy a medve és megkérdezi: – Mit csinálsz itt kismalac? – Cseresznyét eszek. – De hát ez egy fenyőfa! – Kuss! Hoztam magammal!”

