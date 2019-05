Reggeli elemzés: RC – A vártnál gyengébb kínai adat nyomaszthatja a befektetőket – 2019.05.31

2019. május 31. a meteorológiai tavasz utolsó napja. A jelen év 151. napját írjuk, még 214 nap van hátra az évből. 1987. óta ezen a napon van a nemdohányzók napja. Nem dohányozni a mai világban elég fontos dolog. Senkit nem akarok a tüdőrák statisztikájával riogatni. Ma az utolsó tavaszi napon kellemesebb dolgokról írok. Tegnap is eláztam. Ez sem kellemesebb. Akkor jöjjön az, hogy tegnap az Orfeumban voltunk. A Vintage Dolls koncert a 30-as, 40-es évek amerikai mulatóiba idézett vissza. Három jól éneklő, kellemes viselkedésű hölgy előadásában elevenítődtek fel a régi dallamok, az őket kísérő zenekar tagjai profi zenészek voltak. A dobos! Ó, a dobos. Egy rendkívül tehetségesen játszó, de elmélyülten bamba képű fiatalembert képzeljenek el, aki a dobok mögött ülve, tátott szájjal meredt hol a falra, hol az együttes tagjaira, hol a kottára. Tátott szájába könnyedén sült galamb repülhetett volna, de ez az este nem ilyen fajta mókákról szólt. Tapas tálunk kíséretében, töltöttük az estét, nyolc különböző ízesítésű, kenyérre kenhető masszából válogathattunk. Ja, és az ital. Egy kis pálinka, koktél (mert írtam, hogy hét közben nem iszok, de a kivételek erősítik a szabály) és a vidámság nem csak a színpad felől áradt felénk, hanem magunk között is pompásan mulattunk. Mi tegnap a Drága Feleségemmel és két barátunkkal, ily módon búcsúztattuk az idei tavaszt. Ma reggel ezt a verset szeretném megosztani, sajnálom a vicc elmaradását: “Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt, lógó fülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.” Nemes Nagy Ágnes versével kívánok Mindenkinek nagyon csodás nyarat!

