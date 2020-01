Hinni fontos dolog és nem csak vallási alapon. A vallás ezerarcúsága miatt nem is venném a bátorságot arra, hogy vallási alapokon elmélkedjek a hitről. Ez viszont nem jelenti azt, hogy függetlenül vallásoktól, egyházaktól, írott és íratlan útmutatásoktól, ne lakna minden emberi lény bensőjében a hit. Hinni lehet magunkban, történésekben, embertársainkban, de hinni kell rengeteg dologban azért is, mert az ember hite egy értékrend is egyben, amit a saját habitusunk és a körülöttünk alakuló világ nap, mint nap befolyásol. Nézzük mit jelent például nekem a hit, nem vallási alapokon megfogalmazva! Hiszek abban, hogy az élet egy lehetőség, amivel érdemes és kell is “élni”. Hiszek a család kötelékében, a gyermekek fejlődésében testi és szellemi értelemben egyaránt. Hiszek a szerelemeben, ami átível megfogalmazható világunkon, kémiai alapokból táplálkozik és képes ledönteni az emberi sötétség minden formáját. Hiszek a barátságban, az összefűződő lelkek találkozásaként. Hiszek a munka hasznosságában és a nem egészen marxi értelembe vett “értéktöbblet elméletben”. Hiszek a szabadságban (és néha, amikor azt álmodom, hogy én lehetnék a szépségkirálynő (ez csak vicc a félreértések elkerülése végett)), a világbékében is. Hiszek abban, hogy minden ember egyenlő, nemtől, kortól, eredettől függetlenül. Valójában azonban abban hiszek a leginkább, hogy mindenkinek szüksége van a hitre, mert a hit értékrendet állít, irányt mutat és akinek ez fontos elvezeti Istenhez, akinek kevésbé, annak a természet és azon belül is a saját emberi létéhez vezető utat jelenti. Jó reggelt! A hitnek lehetnek megszemélyesített formái (Isten és a hozzá kapcsolódó minden történés), de lehetnek hétköznapi, gyakorlati alapjai is. Sokszor követővé, sokszor elszigeteltté tehet minket, de képes hosszú időre feloldani a legfontosabb emberi problémát: a végesség fogalmát. Az ember úgy születik, hogy egyszer meg kell majd halnia, a hit a lelket képes erőssé, értékessé “halhatatlanná” tenni. Aki pedig mindebben nem hisz, amit én ma itt a reggeli órákban összeírogattam, annak a hite a hitetlenség, vagy nem az általam megfogalmazott hit hitvallása, és ez éppen így van jól. A hit emberi, általunk formálódik, kinek mire és hogyan van szüksége. Egy kicsit oldandónak szánva a ma reggeli komolyságot: “A börtönlelkész kérdezi az elítélttől: – Miért csukták le? – A hitem miatt. – ??? – Azt hittem, nem derül ki amit tettem.”

