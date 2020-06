Reggeli elemzés: RC – A tegnapi nap a bankok napja volt a tőzsdéken – 2020.06.26

Mindenki Balatonon akar ingatlant vásárolni? Mit jelent a mindenki? És miért pont a balatoni vásárlás lenne igaz? Nem tudom és nem is találgatok. Azt írom, amit hallok… Nyár van. Ilyenkor valóban vonzó a Balaton, főleg most, hogy kevesen mernek nekiindulni a nagyvilágnak, de talán a “mindenki” fogalom így is nagy túlzás. Maradjunk hát annyiban, hogy sokan elgondolkodhattak a bezártság hónapjaiban, hogy jó lehetne egy kis, kertes ház, valahol a Balcsi partján, közel a tóhoz, a szabad levegőhöz, a szabadság érzéséhez. Nyár van. Télen kihalt a Balaton üdülőövezete. Télen az emberek kevésbé gondolkodnak a szabadról, a szabadságról, a vízparti fűtetlen házról és ha még van is fűtés, akkor sem ugyanaz, mint a tomboló melegű nyár idején. Jó reggelt! Lassan-lassan elrepül a június is és július közepe már a nyár közepe. A legtöbb embernek maximum 70-80 nyár adatik meg, felnőttkori szabadsággal 50-60. Ez bizony nem annyira sok, hogy ne lehessen elég fontos ahhoz, hogy legyen véleményünk a nyaraink minőségéről. “Kell egy ház, lenn az óceán partján..” – mondja a reggie (Ladánybene), én a magam részéről így költeném át: Kell egy ház, lenn a Balaton partján, de nem majd ha végleg visszavonultam… Ilyet én is fogok tudni: “- Igazán büszke lehetek magamra. Már 70 éves is elmúltam és nincs egyetlen ősz hajszálam sem!- mondta nagypapa a tükör előtt állva, és végigsimította kopasz fejét…”

