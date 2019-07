Reggeli elemzés: RC – A Rossz hírek valójában a jó hírek? – 2019.07.10

Mi történik kérem? Elvitte a cica a nyarat? Miért éppen a cica vitte el? Azt nem tudom, talán azért, mert a nyelvünket is ő szokta (mondásként, hogy elvitte a cica a nyelvét), de akár ő, akár nem, a húszon-fokok világa alapvetően nem az e világi, idén megélt nyarunkra jellemző hőmérséklet. Aki például most nyaral a Balatonon… Ejjj! Nem lennék a helyében. Tegnap olvastam ezt a szösszenetet: Kiszel Tünde: “Eddig szőke voltam, most púderrózsaszín. Nyáron meg kell újulni. Ugye, jön a tavasz, nyílnak a virágok… ” Biztosan lehet ezt a Hölgyet is szeretni, nekem nem is azzal van a bajom, hogy a nyár meg a tavasz, meg és a többi, mert lehet keverni, összekavarodni, félre beszélni, nyilván tudja, hogy nem a tavasz jön a nyár után, de ez a púderrózsaszín nekem nagyon megfogta a képzeletemet. Ez milyen fogalom? Mint az ördögvörös, vagy a katlanfekete, vagy …? Hűha, úgy tűnik nem is nekem van igazam. A helyesírás ellenőrzőm nem húzta alá a púderrózsaszínt, de az ördögvörös és katlanfekete szerinte nem létező szavak. Rendben Tünde ismerte, én nem ismertem a púderrózsaszínt. Fogalmak. Végtelen kombinációban, jelentésben, tartalomban. Aki írásra vágyik, annak illik megismerkednie mind több fogalommal, így a púderrózsaszín fogalmával is. De kérem! Ha valakinek az arca is púderrózsaszín, ugye a púdertől, meg a haja is, akkor a fej és az arc egy összefüggő nagy fej! Úristen, Kiszel Tündének akkor nem látszik a haja a púderrózsaszín fejecskéjétől? Megnéztem a képet.. Tényleg alig lehet megkülönböztetni. Tényleg igaza volt. Lehet Őt nem szeretni, lehet Őt szeretni, egy dolog biztosan igaz: szórakoztató! Ha belegondolok, hogy kiket kedvelek a legjobban a celebek közül, akkor biztosan a szórakoztató figurák jutnak az eszembe. Jó reggelt! Ne haragudjanak, de ma reggel nem tudtam elmenni Kiszel Tünde mellett. Még sem ez számomra a nagy szenzáció. Hanem az, hogy miközben Maguknak, a Tisztelt, Becsült Olvasóimnak írtam, arra döbbentem rá, hogy én kedvelem Kiszel Tündét! Most sokan csodálkoznak? Én is csodálkozom magamon, de nem fogok úgy tenni, mintha beállnék a Tündét bántók sorába. Én a TV és egyéb eszközökön a szórakozást keresem, nekem Ő megfelel ennek a kritériumnak. Remélem soha nem lesz ilyen a világ: “Pistike áll az utcasarkon egy póznának támaszkodva. Egy szál cigit szív, mellé jó nagyokat húz egy pálinkás üvegből. Arra megy egy szigorú vénasszony: – Nem kéne neked kisfiam inkább iskolában lenned? – Hogy a fenébe lennék iskolában, hölgyem, hiszen még csak öt éves vagyok!”

