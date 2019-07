Reggeli elemzés: RC – A piacok készülnek a mai FED döntésre – 2019.07.31

Sok légkondi – meg is lett a következménye. Autóban, lakásban, irodában bombázva letaszított a lábamról a hideg bomba, ami átforrósodott testemet érte. Telibe kapott, levert és most félig állok a lábamon. Úgy érzem magamat, mint az egérke Tom jobb lába alá szorult farkincával. Szabadulni szeretnék, de nem sikerül, egyelőre. Pedig ki kell kúrálnom magamat vagy félnótásan teszek eleget kötelezettségeimnek. Félnótás. Ez is egy milyen szókép… Az ember, akinek félnótája van. Énekelek, de csak fél nótát. Van passzoló dal a “félre” koncentrálva: “100 forintnak 50 a fele…” Szóval tegnap a vicc maradt le, ma pedig az elmélkedés fog, jobb ha nem fárasztok senkit, így magamat sem a félnótás kifejezésben elmerülve. Legyen Mindenkinek szép szerdája, a hét közepe! Holnap reggel ismét érkezem. Ide nem szeretnék eljutni: “Apa szigorúan a kislányának: – Kittikém, már ezerszer megmondtam, hogy ne játssz a gyufával! – Tudom apu, de nem játszom, csak rá akarok gyújtani!”

