Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ A piac tÃºlfÅ±tÃ¶tt, mindenki arra vÃ¡r, hogy a FED kamatot csÃ¶kkentsen â€“ 2019.07.04

Vannak az életnek szomorú pillanatai is. Ahogy az idő telik, mind több embertől búcsúzunk, akik mellettünk voltak boldog és boldogtalan időszakokban. A nagymamák és nagypapák teljesen másként állnak gyermekeink bűvkörében, mint mi a szülők. Míg mi nevelünk, addig a nagyszülők inkább kényeztetik, minden helyzetben megértik őket. Ilyen nagymama (volt) az én nagylányom nagymamája is. Mérhetetlen szeretettel és tudással egyengette az útját, sok olyan nehéz helyzetben, amikor az elvált szüllők gyermeke “rászorult” az érzelmi támogatás nagyszülői segítségére. A lányom gyorsan felnőtt, a nagymama pedig csendben megöregedett, szép vagy csúnya szó az öregség, mégis igaz és mindannyiunkat elér. Az idősebb kornak is öröme az unoka és a fiatal felnőttségnek is öröme a nagymama. Miközben a gyerekből felnőtté vált mérhetetlen energiabombaként a kis-nagylányom, addig a nagymama aktív dolgát végezve lassan veszítette életenergiáját, majd egyszer csak békésen, jól végezve nagyszülői dolgát örökre lecsukta a szemét, magával rántva mérhetetlen szeretetet, emléket, tudást. Elmúlás. Mindenki arra születik, hogy egyszer ne legyen többé és ha nem is foglalkoztat minket a tudat, hogy eljön a mindent elsötétítő vég, az akkor is eljön, mert ez az élet rendetlen vagy rendes rendje. Jó reggelt! Mindenki addig él, ameddig emlékeznek rá. “A halál, azt mondják, az embert gondolattá alakítja.”

