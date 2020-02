Reggeli elemzés: RC – A nagy hős ismét a Richter lett – 2020.02.13

Gyorsan írni, gyorsan gondolkodni, gyorsan futni, gyorsan csinálni bármit nem csak annak a kérdése, hogy milyen is lesz a végeredmény, hanem képesek vagyunk egyáltalán arra a dologra gyorsan vagy sem. A gyorsaság igényének sok oka lehet. Ilyen például, hogy ma reggel is rohanásban vagyok ezért KELL a gyorsaság. Persze ezt lehet kombinálni az írásnál a rövidséggel is és miután már nem egyszer megkaptam, hogy “néha több a kevesebb”, “tartalmasabb rövidebb”, ma élek is ezen lehetőséggel! Legyen mindenkinek varázslatos napja, holnap péntek, azután meg pihenünk. ” Két öreg székely beszélget: – Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken… – Miért, jobban van?”

