Reggeli elemzés: RC – A nagy esés korrekcióját láthattuk tegnap az amerikai piacon – 2020.01.29

Csingi-lingi-ling. Holnap csengetés és indul a DM-KER kereskedés! Sokan utaznak télen a nyárba. Kérdés viszont az, hogy most mi a biztonságosabb, elbújni a kis Magyarország területen, vagy utazni a nagyvilágban. Koronavírus. Nem könnyű egy befizetett utat lemondani, esetleg még pénzt is bukni rajta. Pedig sokszor jobb félni… Ki is lehet használni pihenésre ezt az időszakot. Nem megyünk sehova, nyakunkba húzzuk a paplant és alszunk naphosszat, átaludva ezt a vírusos periódust. Jó reggelt, ha én lennék a medve, akkor téli álmot aludnék. Nem vagyok medve. Csak medve alkatú, Norbi szerint az alkatom üldözésére alkalmas személy. Minden csak nézőpont kérdése: “ Azt tudtad, hogy a delfin olyan okos állat, hogy fogságban 2 nap alatt betanítja az embert, hogy álljon a medence mellé és dobáljon neki halakat?“

