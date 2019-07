Reggeli elemzés: RC – A MOL árfolyama ismét 3000 forint fölett – 2019.07.17

Belső Somogy vidékein még mindig nincs teljes mobil lefedettség. Most, hogy már az 5G a tét, furcsa dolog, hogy van ahol a mobilozás a tét. Nem mintha vége lenne az életnek egy kis térerő kiesés miatt, csak érdekes, hogy a mega-giga világban van még ilyen dolog is. Miért olyan fontos a mobiltelefon? Ez a legérdekesebb dolog a világon? Én azt vettem észre, hogy a jelenkor embere információra éhes. Legyen az Facebook az ismerősök követésével, esetleg youtube, akár az online újságok, magazinok is izgatják a fantáziánkat. Belemerülünk a mobilunkba és se kép, se hang, mi már az információk világában “szörfözünk”. Ez viszont azt jelenti, hogy a mai ember sokkal többet is tud a világról. Igen, ezt jelenti. A ma felnövő generáció(k) már végtelen mennyiségű adatot, információt szívnak magukba a mobil és egyéb eszközök segítségével. 20-30 év múlva kis tudósok járnak majd közöttünk, persze csak ahhoz képest, ahol a múltban jártunk a tudás tekintetében. Ez viszont jó dolog. Hiába mondja mindenki, hogy miért káros a mobilozás, valójában ha lépést akarunk tartani a mai világgal, akkor alkalmazkodnunk kell a tudás megszerzésének útjához is. Kislányom egy óra alatt megnézi az összes mesét, amit a hónapban meséltem neki. Egyrészt az olvasás lassabb, mint a filmnézés, másrészt ömlesztve fogyaszthatja a meséket. Nincs ez így jól – gondolhatnánk. Biztos, hogy nincs? Szerintem ma egy ötéves százszor annyit tud a világról, mint egy 20 évvel ezelőtti ötéves. Tudom, tudom, sokan nem értenek egyet velem, de nem baj, valami vitaindító már szükségeltetik a lanyha nyár közepére… Jó reggelt! Ma még Balaton, de holnap már irány Maribor! “Kohn bácsi, az öreg órásmester haldoklik. Aléltan fekszik, de arra azért felébred, hogy a fia a páncélszekrényében, a legértékesebb órái között matat. Megszólal az öreg: – Fiam, az óráim meg vannak számlálva!”

