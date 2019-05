Reggeli elemzés: RC – A magyar tőzsdén, továbbra sincs fordulat – 2019.05.21

Megboldogult Édesanyám mondta mindig: nem értem a foci szeretetét, 22 ember kerget egy labdát a pályán. Kívülről tényleg így is fest, ha viszont az ember szereti, akkor lebilincselő, izgalmas, élvezetes játék, kicsiket, nagyokat, nemtől függetlenül vonz a nézése. Nincs ez másként a formula eggyel vagy egyszerűen az F1 -el sem. Körbe-körbe, életveszélyes gyorsaság, ráadásul a minél nagyobb sebesség a cél, ez pedig egyet jelent a kockázattal. Minden küzdelemnek, így a sportnak is megvannak a maga hősei. Szeretjük, imádjuk őket, példaképként felnézünk rájuk. Pedig “csak” emberek. Ez igaz! De milyen emberek! Életüket,vágyaikat, álmaikat egyetlen dolog tölti ki: a sport. Képviselnek országokat és az országokként embereket, minket szurkolókat a nemzeti küzdelmek során. Meghalt Niki Lauda. Vele is egy nagy küzdő távozott. Valószínűleg a nevét még nagyon sokáig ismerni fogja az emberiség. Életveszélyes sérüléssel végződő futama után – amiben súlyos égési sérüléseket is szenvedett – hat héttel később már újra versenyzett. Emberek jönnek és mennek. Ilyen ez a világ. Telnek és múlnak az évek. Mi sem leszünk fiatalabbak, de jól is van ez így. Tessék kiélni minden pillanatot, hogy legyen egy apró kis elégedettség, valahol a szívünk bal kamrájának jobb csücskében. Miért pont ott? Mert a többi legyen tele szeretettel, szerelemmel, de leginkább egészségesen áramló, tiszta emberi vérrel, ami mind tovább pumpálja az életet a testünkben. Jó reggelt! Szürreálisan (valóságon túli) szép napot kívánok minden Kedves Olvasómnak! “Három öreg golfozik. Az egyik elüti a labdát, ami messzire repül. – Ti láttátok, merre repült? – kérdi az ütő. – Én nem, nekem nagyon rossz már a szemem. – mondja az első. – Én láttam! – mondja a másik. – Akkor mutasd meg! – Nem tudom, már elfelejtettem!”

