Reggeli elemzés: RC – A kínai megállapodás szele lengedez – 2019.11.14

Amikor gyerek voltam imádtam sokáig aludni. Hétvégenként volt, hogy délben keltem, amikor már kiebrudaltak a szüleim az ágyból, jött az ebéd vagy a takarítás. Szerettem a szombat és vasárnap délelőttöket, semmi sem siettetett. Gyereknek lenni hétvégente tényleg jó dolog volt. Felnőttként aztán átalakult a világ. Eleinte sajnáltam a hétvégéimet alvással tölteni, későbbiekben pedig lehetetlen lett volna és ma is az a gyermekeim mellett “sokáig aludni”. Nálunk az ébredés legkésőbb nyolc óráig hétvégenként is lezajlik. Nincs esély tovább aludni, de az évek során kialakult rend alapján igényem sincsen rá. Kitámolygok a konyhába, iszom egy kávét és uccu indul a híres, neves hétvége, ami arról szól, hogy rajtam kívül mindenkinek mehetnékje van. Hova? Bárhova! A lényeg, hogy menjünk. Egy békés szombati napon, ha elmúlik 10 óra, már két percenként kérdezi az ötéves, hogy mikor és hova indulunk, a kétéves pedig behordja a cipőinket, prezentálva, hogy itt az idő az indulásra. Hétvégi alvás? Ugyan már! Nálunk az is nagy dolog, ha egyszer-egyszer otthon pihen a család. Jó reggelt! Nekem még hajnal van. Öt órakor írok, elvitte a cica az álmomat, de lehet, hogy a fogtündér volt, ha pedig egyik sem, akkor fogjuk rá a nyuszira! A nuszi az a kicinke ugra-bugra állatka, akinek hosszú fülcsije van és gyakran megenné a farkas, de a nuszi, ej a nuszi, az egy nagyon fürge állat, futkorászik meg minden és a farkas koma nem is tudja utolérni. November közepéhez érkezünk, nuszi ide vagy oda, de tényleg elszaladt ez az év is, nem csak a nuszi…” A nyuszika bemegy a patikába: – Tessék mondani, banán van? A patikus elmagyarázza, hogy ez egy patika, itt nem árulnak banánt. Másnap megint jön a nyuszika és banánt kér. Harmadnap a patikus kiírja az ajtóra: “Nincs banán”. Jön a nyuszika, elolvassa, majd berohan a patikába: – Tessék mondani, volt banán?”

