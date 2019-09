Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ A kamatcsÃ¶kkentÃ©s nem emelte tovÃ¡bb az amerikai piacokat â€“ 2019.09.23

Oké, akkor marad a fűtés. Még meleg van nappal, de éjszaka 10 fok alatti hőmérsékletek vannak. Jó hosszú hétvége volt ez is, vagyis nem nagyon hosszú, hanem jó hétvége. Kicsi nyár végi kikapcsolódás, esküvő, gyerekeknek ovi és bölcsi hiány, mi kell még? Majd most reggel nem fog tetszeni a kicsiknek a közösségi lét. Ha tetszik, ha nem tetszik, ez van. Minden nehézséggel küszködő, beszoktató szülőnek azt üzenem, hogy életképesek csak közösségben válnak a gyermekeink. Attól még nehéz… Szóval, hisszük vagy sem, de a jövő héten már az októberben topogunk majd. Közeledik az év vége. Ez nem csak annyit jelent, hogy jönnek az ünnepek, hanem azt is jelenti, hogy ismét értékelhetjük a jelenleg lassan-lassan végződni akaró évünket. Érdemes évről évre mérlegelni, hogy amit elterveztünk, meg tudtuk-e valósítani. Itt vagyok mindjárt én. Még nincs vége az évnek, de azt már jól látom, hogy a kivonulásom, kevesebb munka, több család kombó nem igazán érvényesült. Rosszul is érzem magamat miatta. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem vagyok az úton, ami a tervek felé vezet. Csak most így alakult. A Feleségem és én szeretünk tervezni. Mi lesz, mit akarunk, merre megyünk, mit csinálunk? Ezek a tervek úton tartják az embert, még ha néha le is térünk egy kicsit a tervezett útról. Itt van tehát a jövő (szökő) év közelsége és kellene egy 2020-as terv. Tudják, mindig kell egy terv! Mindenre… Mivel lennénk elégedettek a 2020-as évben? Papír, toll: lista. Ha másért nem is jó, de tökéletes szórakozás majd egy év múlva elővenni és megnézni, hogy mi teljesült belőle. Az ember, akinek írott tervei vannak, meg is valósítja őket. – Ej de bölcsen hangzik, ráadásul van is benne igazság. A szó elszáll, az írás marad. Hogy mit is mondtunk, szóban terveztünk, a pontosság hiánya szürkíti, de a jól megírt terveket nehéz félremagyarázni. Tudom, hogy nem sokan fognak 2020-as terveket papírra vetni és a következő ingyenes adatjátékra sem tervezem feladatnak állítani. Pedig hasznos lenne.. Az ember tervekkel, egy tervezetten megtervezett, tervező lény, aki a terveivel sző terveket, hogy tervezett jövőjeként teljesüljenek, korábban megtervezett tervei. Miután nem hiszem, hogy tartani kellene sok ilyen terv készítésétől (írok én itt feleslegesen), kérem, hogy aki mégis megteszi, legyen oly bűbáj és ossza meg velem a reggeli@randomcapital.hu email címen, én nagyon-de nagyon kíváncsi lennék rá. Jó reggelt! Indul a hét, most hívott Drága Feleségem, hogy az 5 éves és a 2 éves is aktív ordításban vette be az ovi-bölcsi kapuit. Összeszorul ilyenkor a gyomrom. Hétfőre gyenge viccet, hogy lehessen még szundikálni: “Két ejtőernyős zuhanás közben beszélget. Azt mondja az egyik: – Te, innen fentről az emberek tényleg hangyáknak látszanak. Mire a másik: – Nyissuk ki az ernyőt te marha, ezek tényleg hangyák…”

Semleges