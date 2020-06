Reggeli elemzés: RC – A gigantikus esésnek máris itt a reggeli korrekciója – 2020.06.12

2020. június 12. A mai napnak több fontossága is van. Van olyan barátom, aki ma 50 éves (sok boldogságot neki és mindenkinek, akinek szülinapja, névnapja van ma), péntek van és ez dicséretes, itt a nyár és nyári hétvége, a KATA-s adózóknak ma kell fizetni és nyilván számtalan számomra ismeretlen jellegzetesség tarkíthatja a mai napot. Ami bizonyos: az év 164. napját írjuk és ebben a szökőévünkben még 202 nap van hátra az évből. Jellegzetes azért is, mert úgy határoztam (Olvasói unszolásra), hogy ezentúl a személyes jellegű megjegyzések kizárólag a bevezetőt illetik majd, tartózkodom a piaci értékelésbe rejtett megjegyzésektől, mint például a tegnapi életkor és MOL árfolyam összefüggés. Így a sokak által kedvelt személyes rész marad itt, a sokak által pedig nem kedvelt személyes rész pedig nem “tarkítja” majd a piaci részeket. Jó reggelt! A Random velünk együtt cseperedik, továbbra is bújtok arra Mindenkit, hogy fogalmazza meg a véleményét Rólunk és tetteinkről. Ha véget ér a járvány és újra élhetünk “szabad gyülekezési jogunkkal” szeretnénk egy szabad-kötetlen beszélgetést szervezni a piacról, a Randomról és minden érinthető témáról. Haladok/haladunk a korral és továbbra is elsődleges, hogy meghallgassuk Ügyfeleink véleményét. Ennek igazául a következő viccel érkeztem: “Hogy hívják a lassú, de mégis dolgozni akaró indiánt? – Igyek Szem.”

Semleges