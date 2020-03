Reggeli elemzés: RC – A FED bejelentette, hogy 0 százalékra csökkenti a jegybanki alapkamatot – 2020.03.16

Jó reggelt, jó reménységet kívánok Mindenkinek! A béke időknek vége. Harcban állunk a Koronavírussal. Miután a ma reggeli is tartalmaz “közérdekű” piaci információt, ezért a ma reggelre szánt írásomat itt olvashatják: https://www.tozsdeforum.hu/ tozsde/reszvenypiac/minden- hol-jo-de-a-legjobb-otthon- 105581.html . Az elmúlt hetekben sokat gondolkodtunk azon, hogy miként szolgálhatnánk még inkább Ügyfeleink adatigényét. Végül a globális átalakítás mellett döntöttünk. Áprilistól mindenki ingyen használhatja az 1 ársávot a Budapesti Értéktőzsde instrumentumainak valós idejű adatszolgáltatására, ez az ingyenesség később is megmarad, először fél év múlva fogjuk felülvizsgálni . Ezzel egyidőben drasztikusan lecsökkentjük az adatszolgáltatás díjait, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb ársávot tudja elérni. Célunk, hogy mind többen használják a nekik megfelelő adatszolgáltatást.



Ma reggel nem szolgálok viccel, mert a helyzet, a pillanat nem engedi meg. Mindenkinek kívánom a legnagyobb biztonságot, az egészséget, betegeinknek a gyors gyógyulást a teljes Random csapat, és velük a magam nevében is! Vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

