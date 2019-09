Reggeli elemzés: RC – A Facebook után bajban a Google is – 2019.09.10

Ma reggel nem mesélek, vagy mesélek, de a realtime akcióról. Legyen mese, de mégis valóság az október, november, december havi Budapesti Értéktőzsde realtime 10 ársávos adatának ingyenes akciója: Hol volt, hol nem volt, de a Randomnál lesz újra akció, azonban most két feltétellel. 1. Legalább egy kötés a Randomnál bármiben az előző negyedévben (július, augusztus, szeptember hónapok valamelyikében) és 2. Legyen azonosított az ügyfél: https://randomcapital.hu/ ugyfelatvilagitas . Ez most csak egy előzönge, jövő hét elején érkezem a feliratkozás linkkel. Miért szükséges ez a két feltétel? Egyrészt azért, mert annak van alapvetően szüksége az adatra aki köt is, másrészt még mindig sokan nincsenek azonosítva pedig rengeteg idő volt már rá (ezt a törvény írja elő, nem mi találtuk ki). Azért férjen ide egy vicc, ha más nem is jutott ma reggel az RC akción kívül: “A rendőrségen megszólal a telefon:– Segítség! Meg akarnak gyilkolni! –Kicsoda?– Egy fekete macska! – Na ne szórakozzon velem! Kicsoda ön? – Pityuka vagyok, a papagáj!”

