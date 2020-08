Reggeli elemzés: RC – A dollár gyengülése folytatódik – 2020.08.07

Milyenek lesznek, ha felnőnek? Látom-e majd őket? Boldogok lesznek? Hogyan gondolnak majd rám, ha leszek és ha mégsem? Mit gondolnak felnőtten a gyermekkorukról, rólunk a szüleikről? Látják majd ők is azt a boldog családot, amiben velünk nevelkedtek? Mi lesz fontos nekik? Azok a dolgok amik egykoron nekünk a szüleiknek is fontosak voltak? Hogyan látnak minket évtizedes messzeségből? Milyenek lesznek, ha felnőnek? Látom-e majd őket? Sikítva szalad az idő, lerombolja letűnt felmenőink távoli emlék-buborékát és egyszer majd mi tűnünk el végleg az utolsó ránk emlékező ma még kisember elmúlásával. Mit mondanak a gyermekeim majd rólam? Szerető apuka? Fegyelmező szülő? Hajnalban gyorsjelentéseket olvasó, a tőzsdezárással lepihenő és a tőzsdenyitással munkába érkező megszállott egyén? És mit gondolok én magamról? Úgy éltem, ahogy álmodtam magamnak? Ma reggel rájuk gondolok és magunkra, egy nőre, egy férfira, gyerekekre, az életre, a jövőre és a múltra. Az élet egy olyan lehetőség, amiben mi is képesek vagyunk arra, hogy az élet lehetőségét magunkból származtathassuk tovább. Jó reggelt! Ma bizony tényleg péntek van, a hét utolsó napja és “csak“ azért mert keveset láthattam a héten a családomat még nem jelenti azt, hogy nem bujkáltak ott a fejemben árfolyamok, IPO szervezés és megépítendő eplényi vízi csúszda között. Ma reggel a szokásos vicc helyett kívánok Mindenkinek annyi boldogságot, mint amit én kaptam az életben a gyerekeim által..

Semleges