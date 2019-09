Reggeli elemzés: RC – 69! dollár a BRENT. Hatalmas emelkedés – 2019.09.17

Nem bírom! Végem van! Megint engem akarnak kicsinálni! – hangzik a kétségbeesett kiakadás Kaszaboló barátom szájából. – Mindig én és csakis én! – Miért engem akar mindenki félrevezetni? – Lehet, hogy nem is úgy van, csak úgy érzed Barátom. Próbálom csitítani, de nem nagyon nyugszik meg. – Igaza van – kezdi Csuka koma és a Rettenetes Torzonborz is erősen bólógat. – Hát itt vagytok végre – sóhajtok nagyot és boldogan szemlélem rég nem látott barátaimat. – Hol van Pom-Pom? – nem látom sehol és hirtelen eszembe villan, hogy reggel van, lehet, hogy Picurt kisérte el az iskoláig. Barátok. Nélkülük nehezebb lenne az élet. Az ember várja a találkozásokat. Elmesélni, beszámolni a dolgokról, történésekről. Kellenek a barátok. Ők azok a mércék, akik nem a kötelező családi “kell”-ből következnek. A család mindig mindent elfogad. A barátság megmérettetik, mert nem kötelező. Nekem is vannak barátaim. Sőt! Vannak barátaim a fejemben is, félig valóságos, félig valós emberekként. Skizó lennék? Lehet, de nem közveszélyes. Egyszer pont Kaszaboló barátom mondta: – Ide figyelj! Az élet túl rövid ahhoz, hogy sok igaz barátod lehessen. Ha van héhány, már jól “teljesítettél”. Igaz. A barátaink társaságában mindig jól érezzük magunkat. Hiányoznak, ha sokáig nem találkozunk velük. Keressük az alkalmakat. A barátság fontos dolog, nekem rendkívül. Minél idősebb vagyok, annál jobban ragaszkodom és habár mondják, hogy általában a szerelem egyben a legjobb barátság is, ezzel azért én vitatkoznék. A szerelmem (a Feleségem ezt már jól tudhatják) nekem kémiai alapokra helyezett, fizikai fájdalommal járó távolságtartás esetén, vonatkoztatott genetikai vonzalom, fűszerezve némi kitartással, odaadással, hűséggel és hálával. Apósom szokta mondani: – Nem tudod megfizetni az árát, minden nap mondj egy fohászt, hogy melletted lehet. Egyetértek. Szóval, ha az embernek vannak gyerekei, szerelmetes felesége, jóban-rosszban barátai, akkor mi érheti a kies nagy világban? Sok minden rossz! Na ezért vonulunk családdal, szerelemmel, barátokkal felfegyverkezve a nagy-nagy nehézségeken át. Jó reggelt! Dobtam egy kis szentimentalizmust, remélem befogadható volt. Ha pedig megkapom érte a magamét, hát legyen úgy! Az sem árt néha… Ez nem Neked szól Drágám: “- Mi a különbség a barátnő és a feleség között? – 45 kg. – Mi a különbség a barát és a férj között? – 45 perc.”

Semleges