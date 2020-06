Reggeli elemzés: RC – 641 ponttal folytatódott az esés – 2020.06.29

Nem tudom honnan jött, nem tudom ki hívta, de most tényleg megérkezett a brutális nyár. Nem mondom, hogy nem láttam még magasabb hőmérsékletet a hőmérő kijelzőjén, de elegyítve a szintén elképesztően magas páratartalommal, ez valahogy rendesen “belém rúgott” a tegnapi napon. 33,5 fokot láttam, valami testet csurgattató páratartalommal, így kis híján leolvadtam, mint a csernobili atomblokk. Csúnyát szóltam? Szerintem nem… Mostanában divatos a csernobili katasztrófát emlegetni, sorozatot is, fél horror filmet is gyártottak a közelmúltban róla. Jó reggelt! Maradva a melegnél, felértékelődnek ismételten a klímák. Viszont sokat hallani arról, hogy a járványban veszélyesek a klíma levegő megmozgató képességei, ezért, ha véletlenül nyáron ismét erősödik majd a vírushelyzet, vigyázzunk a klimatizált területekkel! “Egy építkezésen az egyik fiatal munkás mindenki előtt fitogtatta az erejét. Az egyik öreg szakinak elege lett. – Fiam, fogadjunk, hogy eltolok valamit ezen a talicskán a kerítésig, amit te nem tudsz visszatolni. – Oké, fogadok egy heti fizetésemben. – Rendben! – mondta az öreg, és fogta a talicskát. – Gyerünk, ülj bele!”

Semleges