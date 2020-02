Reggeli elemzés: RC – 634 pontos rali a magyar piacon, – 2020.02.20

Csak nekem az az érzésem, hogy ez a tél csak az éjszakákban hideg? Ahogy a Trónok Harcából idézhető: “mert az éj sötét és tele van iszonyattal”. Ha ez az iszonyat a hideg lenne, idén akkor sem lehetne iszonyatnak nevezni. Nem is baj, ha nincs az az óriási lehűlés. Sőt… Na, most hogy tovalibbenhetünk a megszokott időjárás-értékelésen, beszéljünk a “Társadalmi Igazságosságról”, miután ma leledzik a világnapja. Végignézek a világon és nem az jut az eszembe róla, hogy mennyire igazságos lenne. Természetesen az igazság relatív. Tudják mit gondolok a Társadalmi Igazságosságról? Azt, hogy alapvetően az igazság a mai világunkban egy “látszati fogalom”. Aminek akarunk tűnni, amit ki akarunk nyilatkoztatni, amire úgy akarunk büszkék lenni, hogy valójában magunk sem tudjuk hol is lakik bennünk emberekben az igazság, az igazságosság… Érdek, érdek hátán. A jelenkor embere mindennap csatázik. Nem tankokkal és durrogó fegyverekkel, hanem az élet megannyi harci fondorlatával. Küzd, hogy átlagemberként jobb lehessen, miközben Forbes listákat olvasgat gazdagságról, hírnévről, ismertségről. Messze is vagyunk még attól, hogy valóban jóléti legyen a táradalom és alanyi jogként járhasson a modern kor emberének, hogy könnyedén juthasson a műtőasztalra életének jogos birtokosaként, hogy igénye szerit táplálkozhasson, hogy a nyugdíjas ne a TV képernyőjét lesse az éves nyugdíjemelésért, hogy minden anya ténylegesen anya lehessen és másodsorban sem munkába betonozott faj- és családfenntartó. Büszkék lennénk e világ igazságosságára? Kultúremberként most nem köpök egy jó nyálban gazdagot a nagyvilágra az erkély párkányáról (képletesen), de szégyelje magát a világ, az emberiség, mindenki, aki úgy látja, hogy az igazság, a Társadalmi Igazságosság igazán létezik – az igazság ma még valóban odaát van. Ezt üzenem ezen a szép, napsütéses téli reggelen e nevezetes napon a Társadalmi Igazságosság jegyében. Jó reggelt! Álszent lennék? Emberi születésem, alkatom okán bizonyosan. (De) gondolataimban, hitemben, jövőképemben és törekvéseimben úgy gondolom, hogy nem. Mindenkinek járna, járhatna egy alapfokra fogalmazott jólét a 2020-as év kezdetétől, ha pedig kevés ehhez a világ, akkor ne beszéljünk arról, hogy a jelenkor egy jóléti, fogyasztó társadalom, mondjuk ezt: egyszer talán azzá válhat világszerte. Soraimban a világot szólítottam meg és nem csupán a Magyarhont. Az igazságról: “Nagypapa meséli az unokáinak fiatalkori kalandjait: – … és amikor eltévedtem a dzsungelben, 20 éhes kannibál vett körbe… Az egyik unoka közbevág: – De nagypapa, a múltkor, amikor ezt a történetet mesélted, még csak 10 kannibált említettél!v- Igen, kisunokám, de akkor még túl fiatalok voltatok, hogy megtudjátok a teljes igazságot!”

Semleges