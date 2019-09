Reggeli elemzés: RC – 529 pontos ralival folytatódott pénteken az emelkedés – 2019.09.02

Elhagyott minket a nyár, vagy csak egyszerűen ez is elmúlt. Elmúlt, mint előbb, utóbb minden. Nem marad észrevételen az ősz, holnaptól csökken egy tízest a hőmérséklet is. Iskolába indul a diák, bölcsődébe, oviba a kicsi és a szülők is valahogy másképpen kezdik a hétfői hét indítót, pedig volt már ilyen munkás hétfő a nyári hónapok idején is. Kezdjük a hetet és az őszt, egy ismert Weöres Sándor versikével: “Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a Hold rá fátylat ereszt: lánnyá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája.” (A Galagonya). Folytatnám, de nem akarok a versekkel sem sok lenni: “Itt van az ősz, itt van újra…” – kedvenc költőm Petőfi Sándor versével és azért nem hagynám ki befejezésképpen: “Pirkad a lomb, nyaram elmúlt, Elmúlt epedve nyaram, A hold bőség szarujában Szeptember aranya van.” Juhász Gyula felejthetetlen soraival (Szeptember aranya). Vannak, akik csodálatosan meg tudják fogalmazni, amit mások kevésbé, vagy csak a költők szavain keresztül. Jó reggelt! Tudják mi az igazán bántó dolog a mai napban? Az, hogy ma vagyunk a legtávolabb a következő nyártól. Akinek elege lett a hőségből, most egy kicsit megpihen majd a hűvösben, de ahogy nem tér vissza a meleg és haladunk az igazi hidegek felé, a legtöbbünk siratja majd a nyarat, a meleget, a nyaralást, a vidámságot. “Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte-szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét”. – Petőfi soraival befejezve a ma reggeli, nyárutó értekezésemet… Nem szabad könnyen elengedni, amit nem kötelező, ilyen a második esély: “Igor és Szása vesznek egy üveg vodkát. Igor: – Most a hátam mögé teszem és ha kitalálod, melyik kezemben van, akkor megisszuk. Ha nem, akkor összetörjük és leszokunk. Na, melyik kezemben van? Szása: – Bal! Igor: – Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!”

