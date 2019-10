Reggeli elemzés: RC – 5155 forinton a Richter. Brutális emelkedésen van túl a bankpapír. – 2019.10.21

Mozognom kell, ez nem vitás. Ha nem teszem, nem lesz jó vége. A “F”ocink megszűnt és nem is vagyunk sajnos elegen, új dolog után kellett nézni. Néztem… Lementem teniszezni. Valaha jártam sokat, és most, hogy 180/120-as vérnyomást mértem, a gyógyszer mellé beszerveztem heti kettő teniszt, hétfő, péntek reggel 7-re. Nem mondom, hogy nem kihívás a hajnali kelés, de kell valami és így még a reggelit is meg tudom majd írni. Szóval tenisz. Láb, kéz, test összehangolt munkája és a fejben rengeteg minden dől el. Na, itt nem tartok még! Örülök, ha a kezem arra mozdul, amerre kell, a lábam nem túl messze és nem túl közel kerül a testemmel a labdához… Hú, de bonyolult. Állítólag 100 ezerszer kell jól megütni egy tenyerest, hogy rögzüljön az ütés. Számoljunk. Egy reggelen háromszor szedjük a 200 darab labdát, az 600 ütés és senki nem mondta, hogy jó ütés, ráadásul a tenyeres csak a fele. Akkor 300 darab és jelenleg maximum 30 ebből a jó. “Natehát…” 30, heti kétszer az 60. Mondjuk számoljunk maximum 50 héttel, mert nyár, meg egyebek és így is optimisták voltunk, az azt jelenti, hogy 1500 darab helyes tenyeres ütés. Ha nem fejlődnék, akkor 67 év alatt jutnék el a 100 ezerhez, de akkor ugye lényegtelen, mert nem fejlődtem. Maradjunk annyiban, hogy 20 év alatt már egész jó is lehetnék – ha fejlődöm – vagyis 67 éves koromra már indulhatnék a veteránok között, csak az a baj, hogy fiatalabban sem voltam senki, akkor hogyan lehetnék veterán? Hmmm. Nem ez a lényeg! A mozgás… Évente 100 óra teniszezés. Nem tűník soknak. Nem is az. Évente, ha kihagyom néha, mint múlt pénteken a reggelit, akkor mondjuk írok 240 alakalommal, az 240 óra. Ez több, mint kétszer annyi a teniszezésnél. Eszem naponta legalább 1 órát összesen, az is 3,65 szöröse az ütőfogással és lendítgetéssel töltött időmnél (most hagyjuk hányszor találom el a labdát). Nem lesz ez így jó! Viszont ideírom a tutit: több, mint a semmi és legalább tettem valamit… Igaz. Maradjunk is ennyiben! Hétfő US Open, péntek Roland Gaross… Álmodik a nyomor. Nem akarok én nagy teniszező lenni. Nem is leszek. Hátha nem lesz magas a vérnyomásom, hátha fogyok egy kicsit, hátha jobban érzem majd magamat. Jó reggelt! Itt Nadal beszél. Ja, bocs nem, csak én vagyok. Fogok egy ütőt és kiütöm magamból a világ baját. Jó hosszan repül majd a labda, keresztül hegyeken, völgyeken. Elrepíti a 180 -as vérnyomásomat, valahova a világvégére. Ma reggel hétfő van. Csonka, kettétört hetünk lesz. Kívánok Mindenkinek jóegészséget, nem csak erre a félbetört hétre… “- Mit keres az a ló a teniszpálya mellett?- Ja, az a Navrati lova…” Jaaaaaj…

