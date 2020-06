Reggeli elemzés: RC – 344 forint az euró és 305 forint a dollár. Béke van – 2020.06.09

Jó reggelt! Grimaszok, mosoly, szépség melegség, fájdalom, öröm stb. Hol is láthatjuk mindezt? Igen, az arcokon. A maszk alatt mi lehet? Vicsorog vagy nevet a beszélgető partnerünk? Szeméből és annak állásából igyekszünk mindarra következtetni, amit a maszk eltakar. Hú, de jó az alakja! De mit is rejt a maszk? Szépséget? Csúfságot? Egy olyan világban ahol mindennapos lenne a maszk, sok jelenleg történelmi szokás átalakulna. Ránevetni, rámosolyogni valakire egy olyan gesztus, ami sok mindent jelenthet. Hiányozna. Szempárok lesik egymást a buszon utazva, de mit is nézhetne egymáson két fiatal, ha arcuk maszk mögé lenne rejtve. Vannak kultúrák, ahol ez így szokás. Nem a mi kultúránk. Furcsa lenne egy maszkos világ… Miről is írok? Már alig hord bárki is maszkot idehaza. Tűnik a járvány, illan az arcfedés. – Ne húzd a szád Fiam, mert kapsz egy fülest! Ezerarcú imádott Feleségem maszkba rejtve örökké? Nagy veszteség lenne (és nem csak nekem). Ennyi… Meg egy Bambi! Akinek nem inge, ne vegye gatyára… Kedd van. Reggel. Megint túl késő. Megint aludtam volna még. Én karantén pihenő lettem. Későn fekvés, sokáig alvás igénnyel. Szép napot kívánok Mindenkinek! “Nyuszika bekopog a farkasékhoz. A kis kölyökfarkas nyit ajtót. – Farkaska, itthon van az apád? – Nincs. – És az anyád? – Ő sincs. – Kell egy pofon?”

