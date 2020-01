Hihetetlen, de mégis igaz: beléptünk a január utolsó hetébe! Egyet fordulunk, kettőt lépünk és már jöhet is a szökőév februárja, ami 29 naposra fog sikeredni. Hétfő van, szomorkásan ködös, közepesen hűvös idő és csak egy dolog tud engem felvillanyozni: ezen a héten debütál a tőzsdén a DM-KER Nyrt. a Random-Navigátor első Xtend piaci bevezetése. Egyszer szeretnék rendezni/rendeztetni egy Bobcat vagy/és Doosan versenyt, utóbbiak lehetnek bőven 30 tonna felettiek is, ezért nem mindegy, hogy hova lehet megrendezni. Ez itt nem a reklám helye, de mégis, aki érdeklődik, tessék ellátogatni a www.dmker.hu weboldalra. Amikor gyerek voltam, sokat jártunk a Dédnagyszüleimhez Püspökladányba (és Szegvárra is, de most ez kicsit másodlagosabb). Ladányban sokszor nehéz volt közlekedni, mert a földút eső után igazán saras tereppé vált. Döntöttek ezért úgy – sok-sok sárban elakadt autó után – hogy lebetonozzák az utcát. Nos, jött az úthenger és egy tízéves kölöknek, aki én voltam, hatalmas élményt jelentett, hogy láthatom az utat “egyengető” munkagépet. Kicsi voltam, göndör hajú és bizony még az orrom sem volt ennyire hosszú, pocakom sem lévén, ezért vagy más megfontolásból, de az úthengeres bácsi felengedett a hatalmas gépbe és az ölében ülve próbáltam kormányozni a szervóhiányban “szenvedő” úthengert, nem sok sikerrel, de annál nagyobb élménnyel! Jó reggelt! Autók mennek és jönnek, ma már munkagépek is egyre inkább feltöltik a szegényes építőipari és mezőgazdasági ágazatot/szektort. “Micike egyik reggel másfél órát késik a munkahelyéről. Főnöke felelősségre vonja: – Mit tud felhozni mentségére? – Azt, hogy gyereket várok. – Mikorra várja? – Mához kilenc hónapra…”

