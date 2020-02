Holnap minden kiderül… Kiderül, hogy Ügyfeleink támogató szavazataival a Random nyerte-e a 2019-es év után a legjobb platform díjat. Nagy várakozásokkal nézünk a holnapi nap elé, azért ma írok erről, mert holnap reggel már babonából nem szólók róla. Egyúttal halkan súgom a levegőbe, senki meg ne hallhassa, senki meg ne érezhesse, akinek az információ torz lelkületű károk okozására hívja valóját, hogy Madácsi Zsolt vezérigazgatónk vezetésével összeáll a team, aki fiatal-szakértői-informatikai alapokon nekilát, hogy Európa legjobb kereskedési platformját hozza létre (na jó, Mr. Madácsi közép-kelet európairól beszél, én már bővítem a dolgot Európára…). Ez a fejlesztés a mobilos verziókat is illeti (türelmet kérünk, ha valami nem úgy működik, ahogy szeretnék) és a fejlesztés-tesztelés folyamatába Ügyfeleink bevonását is tervezzük. A Random tovább halad az úton, ami a fejlődést helyezi a jelenben mindenek elé, s habár szép és profitábilis évet zártunk magunk mögött, a cél továbbra is: olcsó, hatékony, mindent szolgáltatni tudó termékelosztó rendszer online alapú felépítése és másodlagosan a profitalapú működés. Felhívom továbbá a figyelmet, hogy vagy a platform díjjal vagy nélküle, ha sokáig nem jelentkezem, akkor kirúgott Mr. Madácsi, mert megint túl sokat fecsegtem… “- Stirlitz! Hol tanult meg ilyen kitűnően autót vezetni? – kérdezte Müller. – A Vörös Hadseregben- válaszolta Stirlitz, majd elgondolkodott, hogy nem fecsegett-e túl sokat.”

Semleges