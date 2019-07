Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ 250 pontos emelkedÃ©ssel lÃ³dultunk neki a magyar tÅ‘zsdÃ©n â€“ 2019.07.11

Jó reggelt kívánok Mindenkinek! Ma csütörtök van és továbbra is alszik a forró nyár. Ahogy néztem, jövőhéten sem tér vissza a 30 fok feletti forróság. Mit lehet ilyenkor tenni? Aki most nyaral vagy a jövőhéten kezdi, annak kell lennie egy B tervének. B terv, ha a balatoni vagy egyéb vízparti nyaralás, napozós, fürdős lehetősége elmarad. Gyönyörű helyek vannak Magyarországon. A Balaton környékén számtalan látnivaló. Ott van például Tihany. Egy jó ebédelős program város-falu nézéssel kiváló időtöltésnek bizonyulhat. Az eső nem esik, hideg nincs, csak éppen nem is strandolós az idő. Fel lehet keresni néhány csúszdaparkot is, számosnak van belső, fedett része. Kehidakustány élményfürdőjét, szívből tudom javasolni, Kicsiknek, Nagyoknak egyaránt nagy móka lehet: https://kehidatermal.hu/. Ha pedig valaki a városban szorult (Budapest) érdemes városlakóként is fölülni a Hopp on Hopp off buszokra, csodálatos látvány lehet Budapestet körbejárni turista útvonalakon: https://www.citytour.hu/hu. (Kérem, aki egyszer megteszi a budapesti körutat “Budapestiként”, az számoljon be róla, hogy milyen volt!) Szóval most nem tombol a nyár, de aki nyaral így is számtalan jó programot találhat, mert az idő nem rossz, csak nem is forró nyári. Legyen Mindenkinek szép, nyárias csütörtöki napja! “Mórickát dorgálja az apukája: – Kisfiam, pont úgy eszel, mint a malacok! Igen, pont olyan vagy mint egy malac! Tudod egyáltalán mi az a malac? – Igen, papa! A malac egy nagy disznónak a gyereke!”

