Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ 2400 pontot meghaladÃ³ esÃ©s pÃ©nteken â€“ 2020.03.02

Szép hetet Mindenkinek! Péntekre ígértem, ma lett belőle. Bevásárlás. Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy annak a helyzetnek a kialakulása, amikor a boltokban nem lehet élelmiszert kapni, igazán minimális. Véleményem szerint maximum 1-2 százalék. Érdemes különböző fázisokról beszélni. Az első fázis: amikor nem akarunk közösségbe menni, mert azt gondoljuk, hogy a megfertőződés jelentős veszélyt jelent ránk és a hozzánk közelélőkre. Ebben az esetben csak arra kell törekedni, hogy az átlagosnál sokkal több mindennapos élelmiszert raktározzunk, hogy minél kevesebbet kelljen boltba járni. Szerintem jelenleg ez a helyzet várható maximum. A második fázis: amikor ellátási gondok, hiányok lépnek fel, ezért nem feltétlenül kaphatunk meg mindent a boltokban, amihez hozzá vagyunk szokva. Ez például azért fordulhat elő, mert a beszállítással, munkaerővel lehetnek problémák. Ez se jelenti azt, hogy az alapvető dolgokat ne lehetne megkapni. A harmadik fázistól nehezedhetnek a dolgok. Ebben a fázisban kijárási tilalmak lehetnek, amikor maximum az jut el hozzánk, amit hoznak nekünk. A negyedik fázis a rettegett fázis, mert abban a helyzetben a közművek, áram, gáz, vízszolgáltatás is akadozhat és az ötödik fázisról nem szeretnék beszélni, mert az lehetetlen, hogy elkövetkezzen (“anarchia”). Mindezeket azért írtam le, hogy azért egyszer tegyük rendbe mi minden történhet e kerek világban. Mit érdemes tehát vásárolni? Mindazt amit a hétköznapi életünkben megszoktunk, de annyi különbséggel, hogy azokból kell többet venni, amely élelmiszerek szavatossága később jár le. Valamint a gyorsan romló élelmiszerek helyett érdemes olyanokat vásárolni, amelyek szavatossága hosszabb. Víz, cukor, só, liszt, tészta, rizs. A tésztára, rizsre feltétek (hosszú lejárattal). Lekvárok, müzli, csokoládé és olyan ételek, amelyek kalóriadúsabbak és egyébként is fogyasztjuk őket. Fontos (aki gyakran fogyasztja) a tej, a szörpök. Alapvető gyógyszerek és gyógyhatású készítmények. Tisztálkodó szerek, fertőtlenítők. Azért biztos, ami biztos én gyufát és gyertyát mindenképpen tartalékolnék, de ez jelenleg abszolút nem indokolt. Még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy még az első fázisba sem jutottunk, Magyarországon nincsen regisztrált koronavírusos megbetegedés. “Egy idős úr nyit be a belvárosi üzlet ajtaján. – Kérem szépen, az ajtón azt olvasom, hogy “Vétel és eladás”. Tulajdonképpen mit tetszenek vásárolni? – Mindenféle felesleges, ócska, semmire sem jó vacakot… – És mit tetszenek eladni? – Csupa értékes, antik holmit!”

Semleges