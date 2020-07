Reggeli elemzés: RC – 1820 dollárral a lokális csúcsán az arany árfolyama – 2020.07.09

Nem mondanám, hogy nincsenek sokan a Balaton körül, de a hétközti kihasználtsága a szállodáknak még nem túl magas. Ez érződik Füreden, de nem ez érződik a nyár további időszakára, ha valaki elő akar foglalni. A 2020-as év nyara. Merőben más, mint amit valaha megéltünk. Az ember totálisan hozzá van szokva ahhoz, hogy az élet alapvető feltételei adottak. Most ez egy kicsikét megdőlt. Másképpen élhetik meg a járványt a fiatalok és másképpen az idősebbek. Az egészen kis gyerekek nem értik mi is történik pontosan, az érettebbek nem sok bajt látnak benne, a fiatal felnőttek aggódnak a biztos dolgaik miatt, az idősebbek aggódnak a biztos dolgaik és a családjuk miatt, az egészen idősek pedig leginkább maguk miatt aggódhatnak. Nincs ez jól. Várjuk a vakcinát. 2020-ban nagyon megváltozott az életünk. Talán a legnagyobb probléma az, hogy nem sokat tudunk arról, mi is fog következni. Lehetünk optimisták, lehetünk pesszimisták, de a jövőbe senki sem láthat. Ez a 2020. év egy igazi varázslat, olyan varázslat, ami nem pozitív értelmű fogalmi megközelítés. Jó reggelt! Mától nagy rohamra számítanak Füreden. A hétvégi rohamra. Valószínűleg így is lesz. Morbid: “- Miért ülnek a színházban a kopaszok az első sorban? – Azért, hogy a félkarúak is tudjanak tapsolni másodikban!”

Semleges