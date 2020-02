Péntek van és ez most különösen jó, legalábbis nekem, mert kissé fáraszó volt/van ez a hét. A péntek már más, mint a többi hétköznap, mert a péntek este a legszebb, ilyenkor még előttünk áll az egész hétvége. Nem volt ez mindig így. Sok éven át csak hátráltatónak éreztem a hétvégét, mondván kiesik két aktív nap lehetősége a hétből. Ahogy gyerekek lettek és a család meghittsége, fontossága a fiatalból egyre korosodó férfi szívébe mind nagyobb fontossággal bír(t), úgy a hétvégék, szabadságok időszaka rendkívül felértékelődött. Mi alapvetően rutin szerint élünk. Közepesen koprán kelünk a hétvégén is a gyerekekkel (8-9 órakor), nagy Fiaim, amikor velünk vannak kicsit tovább alszanak, de a 10 óra magassága hétvégén már az egész családot talpon éri és kezdődik a szépséges hétvége. Mi mindig megyünk valamerre – közösen. Megyünk vásárolni, Balatonra, kajálni, “barátozni”, a mifélénk nem tud megülni hosszabban a fenekén. A hétvége szentsége vasárnap kora estig tart, az utolsó nap estéjének hajmosásos-fürdetés mivolta lebontja a hétvégi érzéseket (csúnyábban megfogalmazva: feelinget). Vasárnap este már arról esik a legtöbb szó, hogy holnap óvoda, munka, a teendők és kötelezettségek intézése. Jó reggelt! A mai péntek nekem csendesen telik, mert miután leróttam teniszköreim, most írok, majd megyünk nézni valami jelmezt a holnapi baráti farsangra. Nekem tehát már hétvége van és mindenkinek kívánok legkésőbb holnaptól nagyon szép és boldog kikapcsolódást! “Egy fiatal szöszi odamegy egy sráchoz a diszkóban ismerkedni. Megszólítja: – Szia!Te milyen autóval jöttél? – Én? Busszal jöttem! – Aztaaa, van egy buszod?”

