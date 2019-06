Reggeli elemzés: RC – 1427 dollár az arany! Úgy tűnik, hogy valódi a kitörés – 2019.06.25

Budapest városában szépen haladnak az útfelbontásokkal. Nem is könnyű közlekedni. Nyáron kevesebb autó van az utakon, sokfelé nyaralnak az emberek. Nem is a felbontásokkal van baj. Inkább azzal, hogy van ahol évente minimum háromszor bontanak utat és rakják újra össze, van ahol csak kétévente. Olyan, mintha az anyaggal lenne a probléma, ami az föld(be-re) kerül. Már a tömegközlekedés sem igazán megoldás. Tegnap például a 91-es buszt hagytam magára a Jászai Mari téren és még sokáig integethettem neki, ahogy araszolt, én meg bandukoltam a nyugati felé, azután már nem is láttam, de nem azért mert lehagyott, hanem mert én hagytam el tisztes távolságban. Ha a hátamra bírnék venni embereket, akkor jelenleg jobb busz lehetnék, mint a buszok és gyorsabb is. A körút most romokban a nyugati előtt, egy sávra szűkítetten, gondolom legalább nyár végéig. Utak. Romlanak. Kérdés persze, hogy mennyi idő alatt és mennyire. A szépségkirálynő választás jut eszembe róla. Ott is romlik a minőség vagy nem is volt magas szintű soha? Biztos az én ízlésemmel lehet a probléma, de ezek a lányok, akik többsége bőven a gyermekem is lehetne, valahogy olyan furcsán furák. Utak és lányok. Hm. Ezt ne ragozzuk. Nekem mind a kettővel vannak gondjaim. Az utaknak az anyagával van baj, a lányoknak a “szépségével”. Mégsem mindegy, hogy romló utak és csúnya lányok, vagy csúnya utak és romlott lányok. Attól, hogy valaki elindul egy szépségversenyen még abszolút nem törvényszerű, hogy romlott is legyen (dacára a bejutási pletykáknak, hogy kinek mit kell tennie, amit nem hiszünk el), de az tuti, hogy kell a szerepléshez egy kis magamutogatási hajlam. Az utakkal másként van ez. Ha teljesen elromlanak alig lehet rajtuk járni, amíg javítják őket akkor sem, a köztes idő pedig olyan elenyésző, hogy tényleg érdemes lenne megtanulni repülni. De higgyék el, ha majd repülni fogunk tudni, akkor a levegőt kell majd javítani, na akkoriban már nem hiszem, hogy lesznek szépségversenyek, legalábbis nem a celebek sorába kapaszkodott sztárfeleségek vezetésével… Jó reggelt! Felkészülni! Érkezik a 35 fokos nyár! “Két szőke nő nézi a macskaszépségversenyt. Az egyik megszólal: – Te tudtad, hogy egy sziámi macska bundája százezer forintot ér? – Úristen, százezer forintot? És mit kezd az a macska ennyi pénzzel?”

