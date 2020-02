Reggeli elemzés: RC – 13 százalékot emelkedett tegnap a Deutsche Bank – 2020.02.07

Tudják miről híres február 7.? Sok mindenről, de most maradjunk abban, hogy 28 évvel ezelőtt, 1992. február 7. napján írták alá a maastrichti szerződést… Na mi az? No mi? Ezzel alakult meg az Európai Unió. 28 évvel ezelőtt. Éppen ezért én azt gondolom, hogy az életem már nem fog végződni az Unió nélkül. Abban azonban közel sem vagyok biztos, hogy 100 év múlva is lesz egy nemzeteket át- és összefogó szövetség, ami ehhez hasonló. Rengeteg előnye és sok hátránya is van egy ilyen uniónak. A hátránya alapvetően maga az ember, aki hosszabb távon nem biztos, hogy valóban nemzeteken átívelően akar közösködni, és hátránya az is, hogy egyre inkább szürkülnek a nemzetek tradicionális elemei, miközben az unió gazdasági, szabályozási, megfeleltetési (társadalmi) alapokon nyilván egy erősebb keretrendszer, mint egy-egy állam felépítménye. Nekem csupán az a visszás – miközben örömmel vagyok európai ember – hogy a nagy közösködés, segítés, felzárkózás alapvetően nem a mai ember értékrendjének ismérvei, persze nemes gondolatok, csak sok szempontból hamisak is. Piac-piac-piac az egyik oldalon, elmaradottság-felzárkózás- fejlődés a másik oldalon. Sosem feledjék azonban, hogy egy német gazdaság egésze több mint hússzor akkora, mint a magyar, tehát a gazdasági-politikai motivációk nem lehetnek közelítőleg sem azonosak. Bízzunk abban, hogy az erkölcsi, etikai normák egy irányba vezetnek… “Ismerkedés a diszkóban: – Van autód? – Igen. – Az jó! És milyen színű? – Kék. – Az szép! És hány személyes? – Kettő. – Hűha! És hány köbcentis? – Hatezer. – Ahh… hú, az nem semmi! És milyen gyártmányú? – IFA.”

