Reggeli elemzés: RC – 12000 pont felett a Nasdaq index (mindenkori csúcs, 12056 pont) – 2020.09.03

Hahó tényleg itt az ősz? Azért még lehet bízni a jó időben, de már harminc fokok nem valószínű, hogy lesznek. Miben bízhatunk, ha vége a nyárnak és a nyakunkon a második hullám a járványban? Bízni mindig lehet, de most akár többről is lehet szó. Ez a több pedig az, hogy körülöttem számos orvos és gyógyszerész egyetért abban, hogy a járvány terjedése sokkal erősebb (jobban fertőz), ugyanakkor a vírus által okozott problémák sokkal kisebbek, tehát a vírus emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásai csökkentek. Fertőzőbb, de enyhébb. MInt a csokoládé reklám: ronda, de finom. Ha pedig tényleg eltűnne a halálossága ennek a láthatatlan együgyünek (az egy ügye, hogy romboljon), akkor bizony nem is kellene többé annyit foglalkozni vele. Hogy mikor tarthatunk majd az elfelejtésénél, azt még talán senki sem tudhatja, de én nagyon bízom abban, hogy tényleg “elmutálódik” a halálossága. Jó reggelt! Az élet megy tovább, kinek könnyebben, kinek nehezebben, az biztos hogy idén már nem én fogom “felkészíteni” a Kedves Olvasókat a Karácsonyi készülődésre. Csütörtök van közeledik a hétvége, töltse el szívünket az ezirányú lelkesedés… Az egymás megértése minden korosztályban kihívás: “Kisfiú: Szia, jössz táncolni??? Tinilány: Bocs, gyerekkel nem táncolok… -.-‘ Kisfiú: Bocs, nem tudtam hogy terhes vagy…”

