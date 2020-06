Reggeli elemzés: RC – 11580 forintos OTP! Nem semmi! – 2020.06.08

Na végre! Valami nyár féle időjárás volt tapasztalható a hétvégén. Június közepe felé haladva nem is kell, hogy ebben bármilyen csoda legyen, inkább az a furcsa, hogy idén még nem volt igazi kánikula. Szerintem a magyarok többsége mára nem is foglalkozik igazán a koronavírussal, amennyire fenyegetőnek mutatták be, most legalább annyira érdektelenné vált. A határok feloldása mellett kezdődhet a szabadság tervezése. Nem lesz könnyű. A hazai szállodák gyorsan megtelnek (ráadásul az érvényben maradó korlátozások miatt nem is valószínű, hogy telt házzal működjenek) és már most is látszik, hogy erősen drágult a belföldi nyaralás az elmúlt évekhez képest. Akkor menjünk bátran külföldre? Nehéz kérdés és nem is létezik rá egyértelmű válasz. Én úgy értékelem, hogy olyan helyet érdemes választani, ami nem a szállodai nagyüzemről szól, ahol tudunk szeparálódni és olyan országba, ahol lecsengett a vírushelyzet és nem is volt a híradások központja. De erőltetni semmit nem szabad idén. Ez a nyár egy olyan nyár lesz, ahol minden ember félelmét, érzését, véleményét tiszteletben kell tartani. Jó reggelt! Kezdjük egy kis bolondsággal a hetet: “Tudod hány gyereke van egy félbolondnak? – Fogalmam sincs! – Ötven! – Ötven? Ugyan miért? – Mert egy bolond százat csinál!”

Semleges