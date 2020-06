Reggeli elemzés: RC – 1000 dollár felett zárt a Tesla – 2020.06.11

Szóval dübörög a nyár. Mi pedig indulunk nyaralni a jövő héten. Zalakaros. Szinte minden évben. A vírus előtt foglaltuk, nem mondtuk le a vírus idején, most pedig eljött az időpont és el is lehet utazni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit is jelent most az óvintézkedésekkel tarkított nyaraltatás. Távolságtartás, medencézés, maszkviselés és társai. Kimozdulni éppen időszerű lesz. Végre kezdünk visszatérni a normális kerékvágásba és reméljük nem is lesz ez már másként. Utoljára márciusban volt BKV bérletem, a koronavírus kettétörte az autómentes budapesti közlekedésemet. Ha nem romlik vissza a helyzet, akkor remélem szeptembertől már újra metrózom, buszozom, villamosozom. Egyszer volt, hol nem volt, ami nem volt, nem is lesz, ami pedig volt, az jó lenne, ha újra lenne. Jó reggelt! Nincs puszi, pacsi, ölelkezés, mi férfiak öklöt érintünk, könyököt ütköztetünk és egyre, egyre érthetőbben beszélünk, köszönhetően az internet adta elektronikus kommunikáció rejtelmeinek. Sokat tanultunk, fejlődtünk ezekben a vírusos hónapokban, jelentős részük előnyünkre is válik. Ez durva: “Mi az? Pici, zöld és 200-al veszi a kanyarokat… Levelibéka a turmixgépben.”

